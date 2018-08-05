کلانتری از آتش سوزی هورالعظیم به صورت هوایی دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تالاب هورالعظیم در بخش عراقی آن حدود یک ماه است که در آتش می سوزد و دود ناشی از آن زندگی شهرهای پیرامون آن را با مشکل مواجه کرده است.

امروز عیسی کلانتری برای اولین بار بعد از این مدت به خوزستان سفر کرد و به صورت هوایی از مناطق آتش گرفته دیدن کرد.

مدتی قبل بالگردهای آب پاش ایرانی آتش سوزی هورالعظیم در بخش عراقی را بعد از کسب مجوز از آن کشور مهار کردند ولی به علت نبود آب در تالاب، آتش آن بعد از مدت کوتاهی شعله‌ور شد.

عراق هیچ برنامه‌ای برای مهار آتش سوزی هورالعظیم ندارد و اعلام کرده منطقه به علت وجود مین های باقی مانده از دوران جنگ غیر قابل دسترس است.

دود غلیظ از شب گذشته شهر اهواز و مناطق پیرامون تالاب هورالعظیم را فرا گرفته و تنفس برای شهروندان را بسیار سخت کرده است.

دود این بار حتی به محیط های سرپوشیده هم نفوذ کرده و مردم شهر را به سرفه های شدید انداخته است.

سوزش چشم و تنگی تنفس از مشهودترین آثار این دود در اهواز است.

شهرهای هویزه، بستان، رفیع، سوسنگرد و حمیدیه به علت قرار گرفتن در کنار تالاب با دود شدید تر و غلیظ تری مواجه هستند.

مدیریت بحران شهرستان هویزه به علت این دود شدید امروز کلیه ادارات شهرستان را تعطیل اعلام کرده است.