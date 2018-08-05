ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نوسانات و سوءمدیریت شدید در بازار ارز و سکه طی ماه های اخیر و تغییر رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: به همراه ۲۰ نفر از نمایندگان نامه ای را به رئیس قوه قضاییه نوشته ایم و درخواست کرده ایم مسئولانی که فرزندان آنها بیرون از کشور یا دوتابعیتی هستند و خودشان هم در مظان اتهام قرار دارند، فعلا ممنوع‌الخروج شوند تا به وضعیتشان رسیدگی شود.

وی افزود: علاوه بر این، طرحی را نیز در دست تهیه داریم تا کلیه مسئولان کشور تا رده استانداران پس از استعفا یا برکناری، تا دو سال ممنوع‌الخروج شوند تا قوه قضاییه فرصت کافی داشته باشد تا به وضعیت عملکرد آنها رسیدگی کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور همچنین در خصوص ضرورت رسیدگی به عملکرد ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به ویژه در ماه‌های اخیر تاکید کرد: در همین نامه تقاضا کرده ایم که از جمله برای آقای سیف این ممنوع‌الخروجی در نظر گرفته شود تا به وضعیتش رسیدگی شود. با توجه به اینکه خانواده وی در استرالیا به سر می‌برد، بنابراین در رابطه با وی نیز این درخواست ممنوع الخروجی را مطرح کرده ایم تا به عملکردش رسیدگی قضایی شود.