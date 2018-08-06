پمپئو بازهم علیه ایران توییت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بیآنکه به نقش واشنگتن در اعمال فشار اقتصادی و تحریک مردم ایران اشاره کند، در پیامی مداخلهجویانه که در حساب کاربری وی در توییتر منتشر شد، ایران را به نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردمی متهم کرد.
این در حالی است که پیشتر رسانههای غربی به عزم پمپئو برای جنگ روانی علیه ایران اذعان کرده بودند حال آنکه همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز کارزار فشار اقتصادی خود علیه ایران را پیش میبرد.
پمپئو دیروز نیز در مصاحبه ای مدعی شد آمریکا قصد دارد رفتار ایران را تغییر دهد.
وی در ادامه ادعاهای خود افزود: ایران بزرگترین حامی مالی تروریسم است. دقیقاً به همین دلیل آمریکا در تلاش است تا ایران را متوقف کند. ما در حال تلاش برای تغییر رفتار ایران هستیم.
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