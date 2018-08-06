پمپئو بازهم علیه ایران توییت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بی‎آنکه به نقش واشنگتن در اعمال فشار اقتصادی و تحریک مردم ایران اشاره کند، در پیامی مداخله‎جویانه که در حساب کاربری وی در توییتر منتشر شد، ایران را به نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردمی متهم کرد.

این در حالی است که پیشتر رسانه‎های غربی به عزم پمپئو برای جنگ روانی علیه ایران اذعان کرده بودند حال ‎آنکه همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز کارزار فشار اقتصادی خود علیه ایران را پیش می‎برد.

پمپئو دیروز نیز در مصاحبه ای مدعی شد آمریکا قصد دارد رفتار ایران را تغییر دهد.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: ایران بزرگترین حامی مالی تروریسم است. دقیقاً به همین دلیل آمریکا در تلاش است تا ایران را متوقف کند. ما در حال تلاش برای تغییر رفتار ایران هستیم.