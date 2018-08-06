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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۱۴

پمپئو بازهم علیه ایران توییت کرد

پمپئو بازهم علیه ایران توییت کرد

وزیر خارجه آمریکا در ادامه جنگ روانی علیه ایران، به تکرار ادعاهای خود پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بی‎آنکه به نقش واشنگتن در اعمال فشار اقتصادی و تحریک مردم ایران اشاره کند، در پیامی مداخله‎جویانه که در حساب کاربری وی در توییتر منتشر شد، ایران را به نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردمی متهم کرد.

 این در حالی است که پیشتر رسانه‎های غربی به عزم پمپئو برای جنگ روانی علیه ایران اذعان کرده بودند حال ‎آنکه همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز کارزار فشار اقتصادی خود علیه ایران را پیش می‎برد.

پمپئو دیروز نیز در مصاحبه ای مدعی شد آمریکا قصد دارد رفتار ایران را تغییر دهد.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: ایران بزرگترین حامی مالی تروریسم است. دقیقاً به همین دلیل آمریکا در تلاش است تا ایران را متوقف کند. ما در حال تلاش برای تغییر رفتار ایران هستیم.

کد مطلب 4366912
مریم خرمایی

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    نظرات

    • محمدجواد IR ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
      3 1
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      پمپئو لطفا خفه شو
    • IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
      3 1
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      به همین خیال باش یانکی. ما مدافع مظلوم و دشمن شما ظالمین هستیم

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