هنر ملی آواز گرفتار فقر تئوریک/ «فرم در آواز ایرانی» کتاب شد

علی شیرازی درباره کتاب تازه خود به خبرنگار مهر گفت: مهمترین سرفصل‌های این کتاب عبارتند از فرم در آواز ایرانی که شامل کلیدی‌ترین نکات راهبردی و تئوریک ویژه هنرجویان (قبل و بعد از آموختن ردیف آوازی) است. نکاتی کلیدی که هم هنرجویانی که دوره آموختن ردیف را گذرانده‌اند، باید بدانند و هم هنرجویانی که هنوز دوره ردیف را نگذرانده‌اند.

همچنین به گفته وی، سرفصل‌های این دوره که در حال کتاب فرم در آواز ایرانی در حال نگارش است عبارتند از: تعریف آواز ایرانی و تعمق در ردیف آوازی (آواز چیست؟ ویژگی‌های یک آوازخوان و آواز خوب، ...)، آشنایی با تکنیک‌های درست تحریر و راه‌های رسیدن به صدای شخصی و یونیک، رسیدن به حجم مفید صدا، تحریرسازی و جمله‌بندی‌های درست تحریری، بررسی کیفیت تنوع آوایی و نقش آن در رنگ‌آمیزی تحریرها، تلفیق شعر و موسیقی و کار کردن با شعرهای مختلف (به همراهِ) پیش‌نیازهای طراحی آواز، آموزش متر آواز، حفظ نظم و انضباط در آواز و حفظ وزن و ریتم در آواز، کیفیت حفظ رنگ و تونالیته صدا در هر سه جای مختلف آن (بم، میانی، اوج)، ‌بررسی شیوه‌های مختلف آوازی (استادان قدیم و جدید)، هنر گوش‌دادن به آواز و رسیدن به مقام «شنونده استاد»، آشنایی‌زدایی در آواز ایرانی و... آموزش گرم‌خوانی».

شیرازی افزود: می‌کوشم به همراه کتاب یک یا چند حلقه لوح فشرده آموزشی در تکمیل و توضیح عملی مطالب فراهم کنم و آوازهایی را هم از قدما برای تبیین موضوع‌ها و درک بهتر هنرجویان گردآوری و معرفی کنم.

وی گفت: متأسفانه هنر ملی آواز ما دچار فقر تئوریک شدیدی است که با نگارش این کتاب به حد وسع و بضاعتم می‌کوشم چارچوب‌های تازه‌ای را با نگاهی نو برای این هنر گرانسنگ ترسیم کنم. هرچند که باب نقد همیشه باز است و به امید خدا پس از انتشار حاصل کارم، پذیرای راهنمای استادان پیشکسوت و یاران مشفق هنر موسیقی و آواز ملی خواهم بود.

یادآوری می‌شود، هم‌زمان با شروع نگارش کتاب «فرم در آواز ایرانی» یک دوره آموزشی هم از دوشنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۶ در ۸ جلسه در فرهنگسرای ارسباران توسط علی شیرازی نویسنده آن برگزار خواهد شد.