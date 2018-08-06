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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

هنر ملی آواز گرفتار فقر تئوریک/ «فرم در آواز ایرانی» کتاب شد

هنر ملی آواز گرفتار فقر تئوریک/ «فرم در آواز ایرانی» کتاب شد

«علی شیرازی» نویسنده، مدرس و پژوهشگر در حوزه موسیقی با اشاره به آنچه فقر تئوریک شدید در هنر ملی آواز خواند، از نگارش کتاب «فرم در آواز ایرانی» خبر داد.

علی شیرازی درباره کتاب تازه خود به خبرنگار مهر گفت: مهمترین سرفصل‌های این کتاب عبارتند از فرم در آواز ایرانی که شامل کلیدی‌ترین نکات راهبردی و تئوریک ویژه هنرجویان (قبل و بعد از آموختن ردیف آوازی) است. نکاتی کلیدی که هم هنرجویانی که دوره آموختن ردیف را گذرانده‌اند، باید بدانند و هم هنرجویانی که هنوز دوره ردیف را نگذرانده‌اند.

همچنین به گفته وی، سرفصل‌های این دوره که در حال کتاب فرم در آواز ایرانی در حال نگارش است عبارتند از: تعریف آواز ایرانی و تعمق در ردیف آوازی (آواز چیست؟ ویژگی‌های یک آوازخوان و آواز خوب، ...)، آشنایی با تکنیک‌های درست تحریر و راه‌های رسیدن به صدای شخصی و یونیک، رسیدن به حجم مفید صدا، تحریرسازی و جمله‌بندی‌های درست تحریری، بررسی کیفیت تنوع آوایی و نقش آن در رنگ‌آمیزی تحریرها، تلفیق شعر و موسیقی و کار کردن با شعرهای مختلف (به همراهِ) پیش‌نیازهای طراحی آواز، آموزش متر آواز، حفظ نظم و انضباط در آواز و حفظ وزن و ریتم در آواز، کیفیت حفظ رنگ و تونالیته صدا در هر سه جای مختلف آن (بم، میانی، اوج)، ‌بررسی شیوه‌های مختلف آوازی (استادان قدیم و جدید)، هنر گوش‌دادن به آواز و رسیدن به مقام «شنونده استاد»، آشنایی‌زدایی در آواز ایرانی و... آموزش گرم‌خوانی».

شیرازی افزود: می‌کوشم به همراه کتاب یک یا چند حلقه لوح فشرده آموزشی در تکمیل و توضیح عملی مطالب فراهم کنم و آوازهایی را هم از قدما برای تبیین موضوع‌ها و درک بهتر هنرجویان گردآوری و معرفی کنم.

وی گفت: متأسفانه هنر ملی آواز ما دچار فقر تئوریک شدیدی است که با نگارش این کتاب به حد وسع و بضاعتم می‌کوشم چارچوب‌های تازه‌ای را با نگاهی نو برای این هنر گرانسنگ ترسیم کنم. هرچند که باب نقد همیشه باز است و به امید خدا پس از انتشار حاصل کارم، پذیرای راهنمای استادان پیشکسوت و یاران مشفق هنر موسیقی و آواز ملی خواهم بود.

یادآوری می‌شود، هم‌زمان با شروع نگارش کتاب «فرم در آواز ایرانی» یک دوره آموزشی هم از دوشنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۶ در ۸ جلسه در فرهنگسرای ارسباران توسط علی شیرازی نویسنده آن برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4366929

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