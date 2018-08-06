پرونده سه بازیکن خارجی استقلال برای ادامه همکاری بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال ویزای کار سرور جباروف، مامه تیام و بویان نایدنف را باطل کرد تا به این ترتیب عملا پرونده ادامه همکاری این سه بازیکن با این باشگاه بسته شود. این سه بازیکن فصل گذشته به آبی پوشان پیوستند و تنها تا پایان فصل با این تیم بودند.

جباروف و تیام دو بازیکن بسیار موثر و تاثیرگذار بودند که قراردادی با آبی پوشان نداشتند و مدیران سابق این تیم علیرغم تلاشهای زیادی که داشتند نتوانستند رضایت آنها را برای ادامه همکاری جلب کنند. اما بویان حکایت دیگری داشت. او بر خلاف دونفر قبلی با آبی پوشان قرارداد داشت اما شفر که خودش عامل حضور این بازیکن در استقلال شد او را در لیست مازاد قرار داد.

مسئولین استقلال با اقدام در خصوص ابطال ویزای کار این سه بازیکن نشان دادند که عملا پرونده ادامه همکاری آنها با این باشگاه بسته شد.