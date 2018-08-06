  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۲۶

تیام قطعا برنمی گردد؛

پرونده سه بازیکن خارجی استقلال برای ادامه همکاری بسته شد

پرونده سه بازیکن خارجی استقلال برای ادامه همکاری بسته شد

با ابطال ویزای کار سه بازیکن خارجی گذشته استقلال عملا پرونده این بازیکنان در باشگاه استقلال برای ادامه همکاری بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال ویزای کار سرور جباروف، مامه تیام و بویان نایدنف را باطل کرد تا به این ترتیب عملا پرونده ادامه همکاری این سه بازیکن با این باشگاه بسته شود. این سه بازیکن فصل گذشته به آبی پوشان پیوستند و تنها تا پایان فصل با این تیم بودند. 

جباروف و تیام دو بازیکن بسیار موثر و تاثیرگذار بودند که قراردادی با آبی پوشان نداشتند و مدیران سابق این تیم علیرغم تلاشهای زیادی که داشتند نتوانستند رضایت آنها را برای ادامه همکاری جلب کنند. اما بویان حکایت دیگری داشت. او بر خلاف دونفر قبلی با آبی پوشان قرارداد داشت اما شفر که خودش عامل حضور این بازیکن در استقلال شد او را در لیست مازاد قرار داد.

مسئولین استقلال با اقدام در خصوص ابطال ویزای کار این سه بازیکن نشان دادند که عملا پرونده ادامه همکاری آنها با این باشگاه بسته شد. 

کد مطلب 4366933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها