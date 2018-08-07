اتکا به توان داخلی و اقتصاد مقاومتی راهکار برون رفت از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار با همکاری سپاه و بسیج رسانه استان قزوین در فرهنگسرای بانو برگزار شد.

در این مراسم که قاسمی جانشین سیاسی سپاه و سرهنگ طاهرخانی معاون هماهنگ کننده سپاه استان و خبرنگاران و مدیران مسئول هفته نامه ها و خبرگزاری ها هم حضور داشتند حجت الاسلام علی معبودی نماینده دفتر ولی فقیه در سپاه استان با تبریک روز خبرنگار اظهارداشت: امروزه بدون حضور رسانه ها نمی توان اطلاع رسانی درستی از فعالیتها و خدمات انجام شده در جمهوری اسلامی به مردم ارائه کرد.

وی افزود: در بسیج و سپاه به عنوان یک نهاد مردمی همواره خود را نیازمند همکاری رسانه ها می دانیم و امیدواریم بتوان با تزریق امید و اعتماد به جامعه در برابر دشمنان ایستاد.

معبودی تصریح کرد:نقش خبرنگاران در جامعه کنونی نه فراموش و نه کهنه می شود و همه حوادث تاریخی که رخ داده از زبان خبرنگار و قلم این گروه بیان شده است که باید قدردان آن باشیم.

وی یادآورشد: تمدن بشری خود را مدیون خبرنگاران می داند و هر چه زمان بگذرد نقش فعالان رسانه در جامعه پر رنگ تر می شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان بیان کرد: از ابتدای انقلاب با ۴ دشمن درگیر بودیم که اسرائیل، آمریکا، برخی ازشیوخ مرتجع منطفه و منافقین از دشمنان اصلی ما هستند.

وی اضافه کرد:وقتی دشمن در عرصه نظامی و سیاسی باشکست مواجه شده در ترفندی دیگر دشمنی های خود علیه ایران اسلامی را آشکار کرده و برای هم آوردی با نظام وارد میدان شده است.

معبودی اظهارداشت: امروز انقلاب اسلامی در دل امریکا نفوذ کرده لذا آنها هم دیگر دشمنی خود را پنهان نمی کنند تا بگویند دنبال تغییر نظام هستند.

وی افزود:دشمن دنبال جنگ روانی است و می خواهند فضای روحی و روانی جامعه را به سوی ناامنی و بی اعتمادی و ناامیدی سوق دهند لذا وظیفه خبرنگاران سنگین تر شده است.

معبودی اظهارداشت: می خواهند به جامعه بقبولانند که نظام اسلامی رفتنی است و این کار را با فشارهای شدید اقتصادی اجرا می کنند اما اگر مردم مقاومت کنند این بار نیز دشمنان شکست خواهند خورد.

وی گفت: در شرایطی که دغدغه رهبری حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است می خواهند به جایگاه ولایت هم آسیب بزنند و در این راستا تاکنون بیش از ۲۰۰ طرح علیه انقلاب پیاده کرده اند اما شکست خورده اند زیرا پیوند مردم با رهبری قوی است و این انقلاب همچنان در مسیر ارزشها پیش خواهد رفت و انقلاب اسلامی عمر نظام های استکباری را به پایان خواهد برد.

معبودی اضافه کرد: البته در کشور مشکلاتی داریم و مردم مطالبات به حقی دارند و مسئولان باید برای برون رفت از مشکلات راهکار ارائه دهند و رسانه ها که افسران جنگ نرم هستند نیز باید روشنگری کنند تا آبروی نظام حفظ شود.

رسانه ها منصف باشند

وی اظهارداشت: انصاف در مطبوعات از اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا رسالت حرفه ای زیر سوال نرود.

در ادامه صادق چگینی از خبرنگاران خبرگزاری بسیج شعر طنزی در خصوص روز خبرنگار قرائت کرد.

اجرای سرود توسط گروه سرود ثارالله و اهدا کتاب تخصصی در خصوص خبرنویسی به خبرنگاران از دیگر برنامه های این همایش بود.