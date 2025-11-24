یک مقام سپاه استان تهران نسبت به«جنگ روانی» و «عقبگرد فرهنگی»هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی معبودی، پیش از ظهر دوشنبه در مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در جنوب تهران، با اشاره به تاریخ صدر اسلام گفت: دوری از ارزشهای دینی میتواند به عقبگرد اجتماعی منجر شود.
نماینده ولی فقیه در سپاه سیدالشهدای استان تهران، در این مراسم که با تجلیل از خانوادههای بسیجیان نیز همراه بود، افزود: دشمنان ایران با استفاده از جنگ روانی در تلاش هستند تا مردم را ناامید کرده و میان آنان و رهبری شکاف ایجاد کنند.
معبودی مدعی شد که نتانیاهو به عناصری در خارج از کشور قول بازگشت به ایران را داده بوده، اما طرحهایی برای تجزیه کشور نیز داشته است.
این مقام نظامی، گسترش فساد اخلاقی و هدف قرار دادن نهادهای انقلابی را از دیگر حربههای دشمن برشمرد و گفت: اگر معنویت در جامعه تضعیف شود، انقلاب آسیبپذیر خواهد شد.
وی در ادامه، نقش رهبری و حضور مردم را عامل اصلی شکست طرحهای دشمن خواند و ایستادگی رزمندگان در «جنگ ۱۲ روزه» را ناشی از معنویت و ایمان آنان دانست.
معبودی در پایان تأکید کرد که مردم ایران، با الهام از فرهنگ فاطمی، اجازه نخواهند داد کشور به مسیر عقبگرد کشیده شود.
نظر شما