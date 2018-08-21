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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۶:۱۵

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

پاداش مدال آوران کشتی پرداخت شد

پاداش مدال آوران کشتی پرداخت شد

رییس کمیته ملی المپیک پاداش مدال آوران کشتی آزاد در بازیهای آسیایی را پرداخت کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، پاداش مدال آوران تیم ملی کشتی آزاد کشورمان شب گذشته و در محل دفتر کادر سرپرستی کاروان توسط رضا صالحی امیری اهدا شد.

در این مراسم که شب گذشته و با حضور رئیس کمیته ملی المپیک، سفیر ایران، سرپرست و معاونین کاروان، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی، اعضای کادر فنی و ملی پوشان کشتی آزاد برگزار شد، صالحی امیری به طلایی های کشتی حسن یزدانی، علیرضا کریمی و پرویز هادی در اوزان ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم هر کدام ۵۰۰۰ دلار و رضا اطری در وزن ۵۷ کیلوگرم که صاحب مدال برنز شد ۱۰۰۰ دلار پاداش نقدی اهداء کرد.

تیم کشتی آزاد ایران هم از نظر کسب مدال طلا، مرغوبیت مدال و هم از نظر امتیاز تیمی عنوان قهرمانی این بازیها را نیز از آن خود کرد.

کد مطلب 4380586

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