پاداش مدال آوران کشتی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، پاداش مدال آوران تیم ملی کشتی آزاد کشورمان شب گذشته و در محل دفتر کادر سرپرستی کاروان توسط رضا صالحی امیری اهدا شد.

در این مراسم که شب گذشته و با حضور رئیس کمیته ملی المپیک، سفیر ایران، سرپرست و معاونین کاروان، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی، اعضای کادر فنی و ملی پوشان کشتی آزاد برگزار شد، صالحی امیری به طلایی های کشتی حسن یزدانی، علیرضا کریمی و پرویز هادی در اوزان ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم هر کدام ۵۰۰۰ دلار و رضا اطری در وزن ۵۷ کیلوگرم که صاحب مدال برنز شد ۱۰۰۰ دلار پاداش نقدی اهداء کرد.

تیم کشتی آزاد ایران هم از نظر کسب مدال طلا، مرغوبیت مدال و هم از نظر امتیاز تیمی عنوان قهرمانی این بازیها را نیز از آن خود کرد.