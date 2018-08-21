نیروی هوایی برای جهش به سوی «نیروی هوایی تراز انقلاب» آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از قرائت حکم رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا برای انتصاب امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده به عنوان فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش طی سخنانی با گرامیداشت روز عرفه و فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر اظهار داشت: امروز برای مجلس تکریم یک سرباز ارزشمند انقلاب شکوهمند اسلامی و معرفی یک سرباز با شخصیت که پرچم را به دست گرفته است، دور هم جمع شده‌ایم.

وی افزود: تقارن این مراسم تکریم و معارفه با این ایام سعید، تقارن جالبی است. آن شخصیتی که تکریم می شود، ده سال اعمال خود را صحیح و درست انجام داده است و حالا به شکرانه این روسفیدی قربانی می کند و شخصیت دیگری هم احرام خدمت جهادی بسته است تا این راه نورانی را ادامه بدهد و ان شاء الله با موفقیت و سربلندی تا پایان راه پیش برود.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: لازم است از طرف خانواده بزرگ ارتش از محضر مبارک فرماندهی معظم کل قوا به دلیل حکم جهت‌ده و امیدآفرین معظم له برای امیر نصیرزاده تشکر کنم. امیدآفرین از این جهت که حضرت آقا این ظرفیت و توانایی را در ما دیده‌اند که ساخت نیروی هوایی در تراز انقلاب اسلامی را به ابلاغ ماموریت فرموده‌اند.

سرلشکر موسوی یادآور شد: ظرفیت ساخت چنین نیروی هوایی هم در کشور ما، هم در نیروی هوایی و هم در ارتش وجود دارد. پایه این ظرفیت، نیروی انسانی کم نظیری است که در نیروی هوایی وجود دارد.

وی با تقدیر از امیر سرتیپ شاه‌صفی برای ۱۰ سال فعالیت سنگین و موفق، تصریح کرد: نیروی هوایی در این ۱۰ سال گاهی تحت فشارهای عجیبی قرار می گرفت که هر یک از آن‌ها قادر بود یک سازمان را متلاشی کند، اما این نیروی عزیز به فرماندهی امیر شاه‌صفی، همه آن تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و حالا یک نیرویی را تحویل می‌دهد که آماده جهش بعدی برای رسیدن به تراز انقلاب اسلامی است.

فرمانده کل ارتش گفت: این که یک فرماندهی در سال آخر مسئولیت، که به خوبی هم می داند سال آخر است دو مدال دریافت کند، یکی مدال نصر از فرمانده معظم کل قوا و دیگری شناخته شدن به عنوان فرمانده نیروی موفق تر در اشراف فرماندهی، یک موضوع بسیار مهم است.

امیر سرلشکر موسوی تصریح کرد: من لازم می دانم بلافاصله بعد از تقدیر از امیر شاه‌صفی، از همه همرزمان عزیزم در نیروی هوایی بخاطر این ارزش و اعتباری که آفریدند تشکر کنم. اگر همکاری و همدلی مثال‌زدنی این عزیزان نبود، هرگز چنین موفقیتی نصیب نیرو نمی شد.

وی افزود: خود امیر شاه صفی تمهیدات اولیه تعیین فرمانده جدید نیروی هوایی و معرفی افراد برجسته را برعهده داشتند و ما در کمیته‌ای بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و پیشنهاد دادیم و امیر نصیرزاده از این جمع انتخاب شدند.

فرمانده کل ارتش با تبریک به امیر سرتیپ نصیرزاده برای بر عهده گرفتن پرچم فرماندهی نیروی هوایی ارتش، اضافه کرد: دیانت، متانت، دانش، تفکر راهبردی، عشق به نیروی هوایی، آرمانگرایی واقع‌نگرانه و مقبولیت وی در صدر خصوصیاتی است که در این کمیته ها در مورد ایشان احصاء شد.

سرلشکر موسوی گفت: ما با توکل به خداوند و اطمینان به تحقق وعده های الهی با برنامه و محاسبات دقیق و اتکا به نیروی انسانی کم نظیر، اطمینان داریم در کمتر از ۵ سال آینده در نیروی هوایی اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد که در زمان خود ارائه خواهد شد.

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای امیر نصیرزاده تصریح کرد: از خداوند برای ایشان و همه عزیزان نیروی هوایی قدرت و توان درخواست دارم و تاکید می کنم که ارتش با تمام قدرت و توان از وی برای ساخت نیروی هوایی تراز انقلاب اسلامی حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.