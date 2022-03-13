نیروی هوایی ارتش یک قدرت پهپادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی فرماندهان نیروی هوایی ارتش با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص جهاد تبیین اظهار کرد: تأکیدات معظم‌له در این حوزه به عنوان یک جهاد فوری، بسیار دقیق و هوشمندانه است، چرا که دشمنان کشور با دروغ، سیاه‌نمایی و وارونه جلوه دادن، درصدد تهی کردن ملت از غیرت دینی و عرق ملی و ارزش‌های پسندیده انسانی هستند.

وی گفت: نیروی هوایی یک نیروی سربلند در همه مأموریت‌ها تا امروز و یک قدرت پهپادی در کنار هواپیماهای با سرنشین در حال حاضر است که در آینده نقش اصلی در تعیین سرنوشت میدان نبرد را خواهد داشت.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: همه ما وظیفه داریم به هر نحو ممکن غبار از چهره نورانی انقلاب و نظام اسلامی برداریم و پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها را نشان دهیم.

امیر موسوی با برشمردن موفقیت‌های کشور در عرصه‌های مختلف تصریح کرد: یکی از موفقیت‌ها، همین عرصه نظامی است. کشوری که در عرصه نظامی همه چیزش به بیگانگان وابسته بود و مستشاران آن را اداره می‌کردند، بعد از شنیدن ندای حضرت امام (ره)، با توکل به خدا و با اتکا به مردم روی پای خود ایستاد و آن افتخارات بزرگ را آفرید.

وی اظهار کرد: همین نیروی هوایی الهی یک تاریخچه ۴۳ ساله پر از حماسه و افتخار و سربلندی دارد. بدون حضور مستشاران و در تحریم کامل، ۸ سال جنگ را سرافرازانه پشت سر گذاشت و پس از آن هم تا امروز هر مأموریتی را با موفقیت و سربلندی انجام داده است.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به خودکفایی در نیروی هوایی، افزود: خودکفایی در کشور اصلاً از نیروی هوایی شروع شد. قطعه‌سازی از کارهای بزرگ این نیروی الهی است. حالا هم در کنار بخش هواپیماهای باسرنشین، یک قدرت برتر پهپادی است و با برنامه ۲۰ ساله‌ای که دنبال می‌کند در آینده دارای نقش اصلی در تعیین سرنوشت میدان نبرد خواهد بود. این افتخارات با عزتمندی و با استقلال و به دست جوانان عزیز این مرز و بوم، تحت هدایت امامین انقلاب اسلامی به دست آمده است.

امیر سرلشکر موسوی با تأکید بر اینکه نباید این دستاوردها را کم‌ارزش دانست، گفت: آیا این کم‌ارزشی است؟ آیا نادیده گرفتن آن، ظلم به انقلاب و به نظام اسلامی و به نعمت ولایت و رهبری نیست؟ اگر بخواهیم از این دست نقاط نورانی را برشماری کنیم به هزاران مورد برمی‌خوریم. جبهه انقلاب ملاحظه را کنار بگذارند و زبان باز کنند و عظمت این ملت، انقلاب، نظام و این رهبری را بیان کنند و نشان دهند.

وی افزود: بعضی می‌خواهند اینطور وانمود کنند که این ارتش ادامه ارتش رژیم گذشته است، اما به هیچ‌وجه چنین نیست. این ارتش یک پدیده جدید است که با تدبیر حضرت امام (ره) از نو متولد شده است. گرمی ایمان که در دل آحاد این ارتش بود با نفس حضرت امام (ره) شعله‌ور شد و با رویکردهای جدید، مناسبات جدید، رفتار جدید و روش‌های جدید به جای ایستادن در جبهه طاغوت؛ در جبهه حق در مقابل تمام دنیای کفر و استکبار و نظام سلطه ایستاد و روز به روز هم قوی‌تر شد.

فرمانده کل ارتش درپایان با اشاره به رشد و پویایی ایجاد شده در کشور گفت: این رشد و پویایی و ایستادن در جایگاه عزت، به برکت ولایت و رهبری و نظام اسلامی به دست آمده است که باید قدردان باشیم و با شکر، توکل، علم، دانش، تلاش و انگیزه به پیش برویم زیرا شایستگی ملت ایران بیشتر از این است.