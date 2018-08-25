سرلشکر صفوی انتصاب سرداران فدوی و تنگسیری را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، طی پیامی های جداگانه‌، انتصاب فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه و معاون محترم هماهنگ کننده سپاه پاسداران را تبریک گفت.

متن پیام ها به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا

سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری

فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم؛

بدین وسیله ارتقاء و انتصاب جنابعالی را به عنوان «فرمانده نیروی دریایی سپاه» که بیان گر اعتماد فرمانده معظم کل قوا به جنابعالی است را تبریک عرض می نمایم.

بدون تردید اقتدار نیروی دریایی سپاه یکی از عوامل اصلی قدرت بازدارندگی مؤثر کشور در برابر انواع تهدیدات نظامی با منشأ دریاپایه بوده و در عین حال عامل حفظ ثبات، امنیت پایدار و صلح در منطقه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان به شمار می رود.

توسعه توانمندی‌های دریایی، موشکی و هوایی در کنار گسترش و تعمیق امکان کنترل و نظارت نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس منجر به اقتدار فزاینده، اشراف اطلاعاتی و آمادگی رزمی این نیروی راهبردی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز گردیده، منطقهای که دارای نقش استراتژیک در مسائل اقتصادی، ارتباطی و نظامی جهان است و این اقتدار برای حضور نامشروع و خسارت بار بیگانگان فرامنطقه ای در این منطقه تبدیل به قدرتی پیچیده، ناشناخته و غیر قابل برآورد گردیده است.

سوابق درخشان و حضور دیرینه جنابعالی در مجموعه نیروی دریایی سپاه، برخورداری از دانش و فکر راهبردی همراه با نگاه ژئواستراتژیک به مأموریت های خطیر ندسا در خلیج فارس و تنگه هرمز، نوید بخش فرماندهی انقلابی و خردمندانه موفق جنابعالی خواهد بود.

یقینا هم افزایی قدرت و توان دفاعی و بازدارندگی نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بعنوان دو نیروی دریایی دارای ابتکار و نوآوری‌های مختلف، در کنار انتقال تجربیات و توان علمی هریک می تواند زمینه ساز قدرت فزاینده ای در دفاع از امنیت ملی کشور باشد.

اینجانب بر ارواح طیبه شهدای دریادل نیروی دریایی سپاه درود می فرستم و از ذات اقدس احدیت، موفقیت آن برادر ارجمند را تحت عنایات خاصه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مسئلت می نمایم.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا

سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی

سوم شهریور ماه ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار دریادار پاسدار علی فدوی

معاون محترم هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم؛

حسن اعتماد فرمانده معظم کل قوا در انتصاب جنابعالی به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بیان گر شایستگی آن همرزم دیرین است را تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

سوابق ارزنده جنابعالی در دوران هشت سال دفاع مقدس و تجربیات مؤثر در ایفای مسئولیت های خطیر در نیروی دریایی سپاه دستمایه ای است که موفقیت و سربلندی آن برادر عزیز را در مسئولیت بزرگ فراروی تضمین می کند.

عملیات شجاعانه دریادلان ندسا که با شجاعت همراه با ایمان خردمندی و آمادگی بهنگام منجر به دستگیری نیروهای نظامی متجاوز به آبهای سرزمینی ایران شد، یکی از افتخارات درخشان دوران فرماندهی جنابعالی در نیروی دریایی سپاه است که موجب ستایش، خشنودی و قدردانی رهبر معظم انقلاب گردید و مایه خرسندی و افتخار و اقتدار ملت سرافراز ایران شد.

امیدوارم در مسئولیت جدید در این برهه خاص از تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران با خردمندی و هم افزایی سایر نیروهای سپاه بتوانید منشاء خدمات بزرگی شوید.

اینجانب از ذات اقدس ربوبی، موفقیت آن برادر ارجمند را تحت عنایات خاصه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مسئلت می نمایم.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا

سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی

سوم شهریور ماه ۹۷