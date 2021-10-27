به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم‌صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم اختتامیه نمایشگاه کوثر ولایت (تدوین نقش فرماندهی معظم کل قوا در تحول، ارتقا و مدیریت دفاع، امنیت و جبهه مقاومت اسلامی) در دانشگاه دفاع ملی با بیان اینکه اولین گام حضرت آقا توقف زمزمه ادغام ارتش و سپاه بود، گفت: آقا فرمودند ارتش و سپاه دو بازوی انقلاب اسلامی هستند؛ دومین‌گام رهبر معظم انقلاب اسلامی تفکیک مأموریت‌های نیروهای ارتش با نیروهای سپاه بود.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه با تدبیر و تصمیم حضرت امام خامنه‌ای ساختار ارتش از سه نیرو به چهار نیرو رسید، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند نیروی دریایی یک نیروی راهبردی است و امروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توانسته است وارد اقیانوس هند و اطلس شود.

وی با اشاره به اینکه قدرت موشکی نیروی هوافضای سپاه با دستور فرماندهی معظم کل قوا توسعه یافته است و امروز جمهوری اسلامی کشوری با عبور سرافرازانه از متن توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان در منطقه به قدرت برتر در غرب آسیا تبدیل شده است، گفت: پروژه داعش شکست خورد و جبهه مقاومت اسلامی به رهبری حضرت امام خامنه‌ای به پیروزی رسید.

سرلشکر صفوی با بیان اینکه سه جنگ بزرگ اطراف ایران رخ داد، اما هیچگونه مشکلی برای ایران رخ نداد، افزود: عمق دفاعی استراتژیک ما از خلیج فارس به دریای مدیترانه گسترش یافته است و صهیونیست بیش از هر زمان دیگری سایه مقاومت و قدرت مجاهدان مؤمن امت اسلامی را بالا سر خود می‌بیند.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی با طرح سؤالاتی مبنی بر اینکه چه کسی طرح خاورمیانه بزرگ پروژه از نیل تا فرات را شکست داد؟ گفت: آمریکایی‌ها پس از ۲۰ سال مفتضحانه از افغانستان خارج شدند و به فضل الهی به زودی از عراق و سوریه نیز خارج خواهند شد.

وی گفت: پس از جنایت رژیم تروریستی آمریکا در شهادت حاج قاسم سلیمانی پایگاه عین‌الاسد مقتدرانه هدف قرار گرفت در حالی که پس از جنگ جهانی دوم کسی تاکنون جرئت و اراده چنین کاری را نداشته است؛ اما رهبری عزیز و مقتدر ما در مقابل آمریکا و صهیونیست‌ها ایستادگی کرده است.

سرلشکر صفوی در ادامه مخاطب دستاوردهای این نمایشگاه را فراتر از نیروهای مسلح و حوزه امنیتی کشور، امت اسلامی دانست و تأکید کرد: باید از دستاوردهای این نمایشگاه برای رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه مدیریت دفاع، امنیت و مقاومت اسلامی استفاده کنیم.