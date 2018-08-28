به گزارش خبرنگار مهر، کتاب ایده‌هایی با شال سبز ایده‌های کاربردی برای ترویج و تکریم غدیر یک اثر غدیری متفاوت، حاوی بهترین و خلاقانه‌ترین ایده‌های غدیری جهت احیاء رسوم و سنت‌های غدیری است. این کتاب بسته‌ی جامعی از ایده‌های غدیری است که با رجوع به مجموعه‌های غدیری فعال در زمینه ترویج و تکریم غدیر گردآوری شده است:

کتاب ایده‌هایی با شال سبز، راهکارهای احیاء رسوم و سنت‌های غدیری را در قالب ۱۲ دسته موضوعی تعریف کرده و ذیل هر یک از آنها، به معرفی ایده‌های مرتبط با هر موضوع می‌پردازد.

کتاب ایده‌هایی با شال سبز ایده‌های کاربردی برای ترویج و تکریم غدیر یک اثر غدیری متفاوت، حاوی بهترین و خلاقانه‌ترین ایده‌های غدیری جهت احیاء رسوم و سنت‌های غدیری است. این کتاب بسته‌ی جامعی از ایده‌های غدیری است که با رجوع به مجموعه‌های غدیری فعال در زمینه ترویج و تکریم غدیر گردآوری شده و به دلیل آنکه تجربیات به دست آمده از این مجموعه‌ها، از پویایی، موفقیت و قابلیت اجرا برخوردارند، می‌تواند بهترین مرجع برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و آتش به اختیار در زمینه احیاء فرهنگ غدیر و ترویج شادمانه‌های غدیری باشد.

کتاب ایده‌هایی با شال سبز، راهکارهای احیاء رسوم و سنت‌های غدیری را در قالب ۱۲ دسته موضوعی تعریف کرده و ذیل هر یک از آنها، به معرفی ایده‌های مرتبط با هر موضوع می‌پردازد. بیان ایده به زبان ساده، همراه با تعریف شرایط اجرا همچون زمان و مکان اجرا و مخاطب ایده، همچنین برخورداری از احادیث و روایات غدیری در پایان کتاب، از ویژگی‌های منحصر به فرد این کتاب است.

مقدمه کتاب مدلی است کاربردی و روان که به مشتاقان غدیر می‌آموزد تا چگونه و طی چه روندی به طراحی یک وضعیت مطلوب برای نیل به یک مجموعه موفق غدیری بپردازند و نقشه مسیر حرکت خود را چگونه ترسیم نمایند تا سال به سال شاهد بهبودی و پیشرفت کار و حرکت مجموعه خویش باشند.

معرفی تشکل‌های فعال غدیری در کشور و ارائه سابقه فعالیت فرهنگی، هنری و پژوهشی آنها، از امتیازات دیگر این کتاب است که می‌تواند واسطه مهم تعامل هر یک از این مجموعه‌ها، جهت بزرگداشت هر چه بهتر سنت‌های غدیر در اجتماعات فرهنگی و مذهبی مردم باشد.

نماز جماعت غدیر، زیارت غدیر، اطعام غدیر، خطابه‌ی غدیر، غدیریه‌سرایی، تکریم سادات، شادمانه‌های غدیری، کودکان غدیری، پژوهش‌های غدیری، هدیه‌های غدیری، ایده‌های ترویجی غدیر و ایده‌های تامین مالی غدیر، فهرست اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهند.

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