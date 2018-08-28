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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۶

برنامه های آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه وتدبر اعلام شد

برنامه های آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه وتدبر اعلام شد

فهرست برنامه های دهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر «ترنم وحی» اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله کشوری دهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر «ترنم وحی» ویژه حافظان کل عضو مؤسسه کشوری مهد قرآن با حضور ۱۰۹ حافظ کل قرآن (خواهران و برادران) از ۱۷ استان کشور طی روزهای ۶ تا ۹ شهریور ماه در تهران به میزبانی بنیاد سعدی برگزار خواهد شد .

برنامه های آزمون

چهارشنبه ۷/۶/۹۷

آزمون شفاهی حفظ کل قرآن خواهران از ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۲۰ با حضور داوران بین المللی کشورمان

آزمون شفاهی حفظ کل قرآن – برادران از ساعت ۹ تا ۱۲ با حضور داوران بین المللی کشورمان – استاد شهریار پرهیزکار – استاد سید مهدی سیف

پنجشنبه ۸/۶/۹۷

برگزاری آزمون کتبی ترجمه و تدبر با حضور تمامی حافظان کل (خواهران – برادران) به طور همزمان – ساعت ۹ تا ۱۰ صبح

جمعه ۹/۶/۹۷

برگزاری اختتامیه آئین تجلیل از حافظان کل قرآن کریم (قبول شدگان) و اختتامیه مرحله کشوری دهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن «ترنم وحی» با حضور قرآن آموزان و حافظان کل شرکت کننده و مقامات مدعو – از ساعت ۱۰ تا ۱۲ – سالن همایش مؤسسه کشوری مهد قرآن ، واقع در میدان خراسان – خیابان خراسان – کوچه مسجد مرحوم آیت اله فومنی – مؤسسه کشوری مهد قرآن

کد مطلب 4387649
سارا فرجی

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