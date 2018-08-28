برنامه های آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه وتدبر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله کشوری دهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر «ترنم وحی» ویژه حافظان کل عضو مؤسسه کشوری مهد قرآن با حضور ۱۰۹ حافظ کل قرآن (خواهران و برادران) از ۱۷ استان کشور طی روزهای ۶ تا ۹ شهریور ماه در تهران به میزبانی بنیاد سعدی برگزار خواهد شد .

برنامه های آزمون

چهارشنبه ۷/۶/۹۷

آزمون شفاهی حفظ کل قرآن خواهران از ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۲۰ با حضور داوران بین المللی کشورمان

آزمون شفاهی حفظ کل قرآن – برادران از ساعت ۹ تا ۱۲ با حضور داوران بین المللی کشورمان – استاد شهریار پرهیزکار – استاد سید مهدی سیف

پنجشنبه ۸/۶/۹۷

برگزاری آزمون کتبی ترجمه و تدبر با حضور تمامی حافظان کل (خواهران – برادران) به طور همزمان – ساعت ۹ تا ۱۰ صبح

جمعه ۹/۶/۹۷

برگزاری اختتامیه آئین تجلیل از حافظان کل قرآن کریم (قبول شدگان) و اختتامیه مرحله کشوری دهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن «ترنم وحی» با حضور قرآن آموزان و حافظان کل شرکت کننده و مقامات مدعو – از ساعت ۱۰ تا ۱۲ – سالن همایش مؤسسه کشوری مهد قرآن ، واقع در میدان خراسان – خیابان خراسان – کوچه مسجد مرحوم آیت اله فومنی – مؤسسه کشوری مهد قرآن