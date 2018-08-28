خبرگزاری مهر- گروه استانها: صدای دستوپا زدن و فریادهای پسربچه توی گوش کوه و دشت میپیچد، مادرش بیهوا به دل آب میزند و پدر هم میخواهد هوای مادر و بچهاش را داشته باشد و حالا وسط رودخانه سه نفر دستوپا میزنند.
صدایشان کمکم ، کمتر شده و آرام در گوش خروش رودخانه خاموش میشود، دیگر صدایی نمیآید و تنها خبری که به سر خط رسانهها میرود «مرگ سه نفر از اعضای یک خانواده» است که هنوز جسد یکی از آنها پیدا نشده است.
این حکایت روزهای گرم تابستانی در استانهای مختلف کشور است، روزهایی که حادثه روی حادثه میآید و آمار قربانیان آببازی با مرگ بیشتر و بیشتر میشود.
نیمی از افراد غرقشده زیر ۲۵ سال هستند
غرقشدگی یکی از علل شایع مرگومیر در دنیا بوده و سالانه حدود ۳۷۰ هزار نفر در جهان براثر غرقشدگی جهان خود را از دست میدهند که آمارها نشان میدهد نیمی از افراد غرقشده زیر ۲۵ سال هستند.
حوادث غرقشدگی در کشور ۲.۵ درصد مرگومیرها را به اختصاص داده و استانهای ساحلی نظیر مازندران، گیلان و استانهای جنوبی در این زمینه در مجموع بیشترین تعداد فوتی را داشتهاند.
دراینبین استانهای غیر ساحلی معمولاً آمارهای کمتری در بحث غرقشدگی دارند، اما برخی استانها هم هستند که از سواحل در تلفات پیشی گرفتهاند، بیشترین علت غرقشدگی در اینگونه استانها شنا در مناطق غیر ایمن و غیرمجاز ازجمله در کانالها و بندهای کشاورزی، دریاچه سدها و رودخانهها گزارش میشود.
در تابستان امسال نیز استانهای مختلف کشورمان شاهد حوادث ناشی از غرقشدگی در مناطق ناامن و غیرمجاز بود، بهطوریکه معاون فنی و مدیر گروه پیشگیری از حوادث دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت میگوید: غرقشدگی سومین عامل مرگ در کودکان زیر ۱۵ سال بعد از بیماریهای سل و سرخک است و جزء ۱۰ عامل اصلی مرگ در افراد زیر ۲۵ سال است.
غرقشدگی از ساحل تا غیرساحل
الگوی غرقشدگی در سه استان شمالی کشور بسیار متفاوت با سایر مناطق است. در این مناطق خانوادههایی که برای گذراندن تعطیلات و بهقصد تفریح به شمال کشور سفر میکنند بهطور ناخودآگاه درگیر این پدیده میشوند. سواحل شمالی کشور در استانهای مازندران، گیلان، و گلستان با دارا بودن مجموعاً ۷۴۰ کیلومتر ساحل که باید رودخانههای محلی را به این مقدار افزود، بهطور سنتی بهعنوان تفرجگاه عمومی مورداستفاده مسافران قرار میگیرند.
بیشترین موارد غرقشدگی در مناطق خارج از طرح دریا و در مناطق خلوت و ممنوع شنا و یا در زمانهایی که دریا طوفانی بوده و مناطق حفاظتشده طرح سالمسازی دریا تعطیل بوده، رخ میدهدهرسال تابستان آمار کسانی که در اثر غرقشدگی جان خود را ازدستدادهاند، مرتب از رسانهها پخش میشود و مسئولان سعی میکنند به مردم راجع به این خطر هشدار دهند. اما شاید بسیاری ندانند که خطر غرقشدگی فقط در ساحلهای شلوغ و مناطق طرح سالمسازی دریا نیست. بلکه بیشترین موارد غرقشدگی در مناطق خارج از طرح دریا و در مناطق خلوت و ممنوع شنا و یا در زمانهایی که دریا طوفانی بوده و مناطق حفاظتشده طرح سالمسازی دریا تعطیل بوده، رخ میدهد.
دکتر علیرضا مغیثی در این رابطه میگوید: بر اساس ثبتهای موجود، کل تعداد غرقشدگان در سال نودوشش، ۵۳۰ نفر بوده است که متأسفانه ۱۲۸ نفر ( ۲۴ درصد) از آنها فوت شدند. ازنظر جنسیت، از کل کسانی که دچار حادثه غرقشدگی شدند، ۷۳.۴ درصد مرد و ۲۶.۶ درصد زن بودند و از کل فوتشدگان این حادثه ۸۲.۰۳ درصد مرد و ۱۷.۹۷ درصد زن بودند.
مغیثی ادامه میدهد: ۶۰ درصد از قربانیان غرقشدگی در این سال، زیر ۳۰ سال سن داشتند و ۱۱ درصد از آنان، زیر سن ۱۰ سال بودند.
افزایش آمار غرقشدگی
وی یادآوری میکند: از کل موارد غرقشدگان، در محدوده خارج طرح دریا، ۱۶.۷۹ درصد فوت شدند و ۶۳.۰۲ درصد با احیاء نجات یافتند. نسبت توفیق در احیاء (نجات) در گروه سنی ۵۵ تا ۵۹ سال بیشتر بوده است.
مغیثی میگوید: ۹۰ درصد بیشترین موارد غرقشدگی در گروه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال و بیشترین مرگ ناشی از غرقشدگی در همان گروه سنی بوده است. از کل غرقشدگان ۱۴.۵۳ درصد در محدوده داخل طرح غرق شدند و ۷۹.۸۱ درصد حوادث در محدوده خارج طرح بوده است.
و اما پزشکی قانونی تهران هم اعلام کرد: در فصل بهار امسال ۱۷ نفر بر اثر غرقشدگی جان خود را ازدستدادهاند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از غرقشدگی ۱۱ نفر اعلامشده بود، ۵۴درصد افزایشیافته است.
در این گزارش نگاهی به آمار غرقشدگان در استانهای مختلف کشورمان میاندازیم، موضوعی که ضرورت چارهاندیشی و فرهنگسازی را دوچندان میکند.
آذربایجان غربی؛ قربانیان زرینهرود
همین چند روز پیش بود که ۲ جوان بوکانی در رودخانههای ساریقامیش و کانی کوزله زرینهرود غرق شدند و جان خود را از دست دادند. این دو حادثه مشابه در حالی رخداده که زرینهرود امسال تاکنون بیش از ۱۳ قربانی گرفته است.
باقر بهرامی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمارهای واقعی از تعداد غرقشدگان بیش از آمارها رسمی است افزود: تاکنون ۲۷ نفر به دلیل عدم آشنایی به فنون شنا در آبهای غیرمجاز غرق شدهاند که پیشبینی میشود آمار واقعی غرقشدگی ۳۷ نفر باشد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان با اشاره به اینکه بروز مشکلات غرقشدگی افراد اغلب در رودخانههای شمال و جنوب استان رخ میدهد، تأکید کرد: آشنایی جزئی با شنا برای ورود به این آبها کافی نیست.
شنا در آبهای آزاد و منابع آبی غیرمجاز در روزهای گرم سال باوجود نصب تابلوهای هشداردهنده متأسفانه سالانه جان بیش از ۴۰ نفر از هموطنان در آذربایجان غربی را میگیرد.
آذربایجان شرقی؛ غرقشدگی در حاشیه عروسی
در شهر میانه استان آذربایجان شرقی هم فیلمبردار و دستیارش در قایقی مشغول فیلمبرداری از عروس و دامادی بودند که ناگهان با آمدن موجی قایق واژگون شده و این دو نفر غرق شدند.
زنجان؛ مرگ ۳ نفر از اعضای یک خانواده
آخرین خبرها از زنجان هم حکایت از آن دارد که طی هفته گذشته سه نفر از اعضای یک خانواده در سد کینهورس ابهر غرق شدند.
تلخی ماجرا آنجاست که فرزند این خانواده در حال غرق شدن بود و پدر و مادر برای نجات وی اقدام میکنند که متأسفانه هم پدر و هم مادر نیز غرق میشوند.
ایلام، افزایش تلفات شنا در مناطق ممنوع
مرور حوادث اخیر در استان ایلام هم نشان میدهد که طی هفتههای گذشته یک نفر در محدوده آبشار اِما شهرستان ملکشاهی به علت شنا در مناطق ممنوعه و غیرمجاز جان خود را از دست داد.
معاون اجتماعی انتظامی استان ایلام از غرق شدن هشت نفر در سدها و رودخانههای ایلام طی سال جاری خبر داده است. سرهنگ فرزاد یاسمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون متأسفانه تعداد هشت نفر در استان به علت شنا و آبتنی در مکانهای غیرمجاز جان خود را ازدستدادهاند، گفت: خانوادهها مراقب فرزندان خود باشند.
وی اظهار داشت: هرساله با شروع فصل تابستان و گرما تعداد کثیری از جوانان و نوجوانان به شنا و آبتنی روی میآورند که توصیه میشود برای این کار ، هیچگاه رودخانهها و سدها را با استخرهای شنا اشتباه نگیرند.
وی با بیان اینکه در مقایسه با پارسال ، تلفات انسانی به علت شنا در مناطق ممنوعه رشد ۶۰ درصدی داشته است، افزود: آشنایی کامل با اصول و فنون شنا، علت محکمی برای استفاده از این مناطق غیرمجاز نیست چراکه آب پشت سدها دارای سطحی آرام و فریبنده است اما یک جریان شدید زیرین وجود دارد که از دید شناگران پنهان است و میتواند خطرات مرگباری را به وجود آورد.
معاون اجتماعی انتظامی استان ایلام گفت: عواملی همچون کاهش هزینه بلیت استخرها در استان ، نصب و توجه جدی به علائم هشداری شنا ممنوع ، نصب حفاظ و نردهکشی در محیط پیرامونی سدها، اطلاعرسانی در خصوص پیامدهای شنا در مناطق غیرمجاز ، میتواند موجب پیشگیری از این تفریح مرگبار باشد.
رودخانههای چهارمحال و بختیاری قربانی گرفت
در آخرین حوادث غرقشدگی در استان چهارمحال و بختیاری هم مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی از غرق شدن دو نفر در رودخانههای چهارمحال و بختیاری خبر داد.
محسن ابراهیمی اظهار داشت: یک مرد ۳۸ ساله در رودخانه بهشتآباد شهرستان اردل غرق شد. در حادثه دیگر نیز جوان ۳۲ ساله در رودخانه خرسان شهرستان لردگان جان خود را از دست داد.
سیستان و بلوچستان؛ قربانیان نوار ساحلی «رمین» چابهار
در حوادث اخیر غرقشدگی در استان سیستان و بلوچستان نیز ۴ نفر بدون توجه به علائم شنا ممنوع در منطقه خطرآفرین نوار ساحلی «رمین» شهرستان چابهار اقدام به شنا کردند که به علت ناآشنایی به فنون شنا غرق شدند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر با بیان اینکه ۲ نفر از این افراد قبل از اعزام به بیمارستان فوت شدند، افزود: دو نفر مصدوم این حادثه نیز بلافاصله به بیمارستان امام علی (ع) شهرستان چابهار منتقل شدند که یکی از مصدومان به بخش (ICU) منتقل و یک نفر دیگر نیز در حال حاضر تحت نظر است.
کردستان؛ سد وحدت جان گرفت
«غرق شدن جوان ۲۴ ساله اهل شهرستان پاوه در سد وحدت» از دیگر حوادث طی هفتههای اخیر بوده است. رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج در این رابطه گفته است: این جوان ۲۴ ساله اهل شهرستان پاوه استان کرمانشاه و در سنندج دانشجو بوده است که به همراه تعدادی از دوستان خود اقدام به شنا در سد وحدت کرده و متأسفانه به دلیل عدم آشنایی با فنون شنا غرق شد.
کرمانشاه؛ قربانیانی از سد زاگرس تا رودخانه چشم بشیر
در استان کرمانشاه هیچکس فکرش را نمیکرد روزی «چمبشیر» این رودخانه زیبا و آرام که سراب طاقبستان را به رودخانه قرهسو متصل میکند به کابوسی برای شهروندان تبدیل شود. دیوارههای زمخت بتنی این رودخانه قاتل حالا پرتگاهی وحشتناک برای ساکنان حواشی آن شده و مرگ شور و اشتیاق کودکان برای بازی اطراف آن را رقمزده است.
اردیبهشتماه امسال بود که خبر غرق شدن ۲ کودک در این رودخانه منتشر شد. این کودکان در حال بازی به داخل کانال بتونی این رودخانه سقوط کرده و به مرگ سوگند ۳ ساله ختم شد؛ همان طفل معصومی که حتی جسدش هم پیدا نشد.
خبرها از استان کرمانشاه حاکی از آن است که یکی از مسافران راهیان نور اعزامی از سپاه استان اراک در سد زاگرس گیلان غرب غرق شده است. مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه هم از غرق شدن دختربچه پنجساله بر اثر بیاحتیاطی در رودخانه چم بشیر خبر داده است.
آتشپاد غلامرضا رضایی افزود: دختربچهای پنجساله که همراه پدرش در کنار رودخانه چم بشیر مشغول بازی بود متأسفانه بر اثر بیاحتیاطی به داخل رودخانه سقوط کرده است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت: سه تیم امداد و نجات به همراه معاونت عملیات سازمان با تجهیزات کامل و قایق در محل رودخانه قره سو عملیات جستوجو را انجام دادند.
گلستان؛ قربانی شنا در «چشمه گل»
«غرق شدن یک جوان ۲۴ ساله در چشمه گل شهرستان رامیان» از دیگر حوادث هفتههای اخیر بود.
محمود سالاری فرماندار رامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک جوان ۲۴ ساله رامیانی به نام «هاتف صادقلو»، در «چشمه گل» این شهرستان غرق شد.
وی ادامه داد: این دومین حادثه در سال جاری است و با وجود ممنوعیت شنا در این مکان، شاهد بیاحتیاطی مردم هستیم.
گیلان؛ غرق شدگی در نوار ساحلی آستارا
در استان گیلان هم دو شخص بدون توجه به علائم شنا ممنوع در خارج از محدوده طرح سالمسازی و در منطقه خطرآفرین غلام محله شرقی شهرستان آستارا اقدام به شنا کردند که به علت ناآشنایی به فنون شنا غرق شدند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا با بیان اینکه یکی از آنها پس از بیرون کشیدن از دریا به هنگام اعزام به مرکز درمانی فوت کرد و تلاشها برای یافتن جسد نفر دوم غرقشده توسط نیروهای امدادی، ناجیان غریق و مردم محلی ادامه دارد، افزود: متأسفانه آمار افراد غرقشده در تابستان امسال آستارا به پنج نفر رسید.
لرستان، غرقشدگی از افرینه تا کشکان
غرق شدن جوان ۱۷ ساله کوهدشتی در آبشار «افرینه» دیگر حادثهای بود که موجب تلخکامی مردم منطقه شد. همچنین اخیرا پسر جوان خرم آبادی که به قصد شنا وارد دریاچه «کیو» شده بود جان خود را از دست داد.
فرمانده انتظامی پلدختر هم از غرق شدن دختر ۲۶ ساله روستایی در رودخانه «کشکان» این شهرستان خبر داد.
سرهنگ همایون بخشی بیان داشت: این دختر به نام «حدیث عزیزی» قصد داشت عرض رودخانه را برای رفتن به روستای خود طی کند که در حوالی «آب تاف» در رودخانه «کشکان» پلدختر غرق شد.
مازندران، خزر همچنان جان میگیرد
جانشین انتظامی مازندران هم در آخرین آمار شمار غریق در دریای خزر را در سال جاری ۲۷ نفر اعلام کرد. اما جدیدترین آمارهای اورژانس حکایت از غرق شدن ۳۲ نفر در دریای خزر دارد.
قربانیان استخرهای غیراستاندارد
و اما علاوه بر غرق شدن افراد در رودخانه و دریا و مکانهای غیرمجاز امسال شاهد مسمومیت برخی شناگران در استخرها هم بودیم، موضوعی که ضعف نظارتها را نشان میدهد.
استان قم یکی از استانهایی بود که شاهد مسمومیت شناگران بود، مهدی فراهانی سخنگوی اورژانس قم در تشریح این ماجرا گفت: از یکی از استخرهای قم با اورژانس مبنی بر اعلام مسمومیت تماس گرفته شد که بلافاصله آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.
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حوادث در استخرهای غیراستاندارد طی تابستان امسال
|
استان
|
تعداد مصدومان
|
قم
|
۱۰ نفر
|
همدان
|
۴۱ نفر
|
خراسان رضوی
|
۲۷ نفر
وی بیان کرد: نخستین آمبولانس ظرف کمتر از پنج دقیقه به محل رسید و پس از اعلام نیاز به آمبولانسهای بیشتر سه دستگاه آمبولانس دیگر نیز اعزام شد.
سخنگوی اورژانس قم افزود: در این حادثه متأسفانه ۱۰ دختر کم سن و سال دچار گاز گرفتی محدود با گاز کلر شدند که هشت نفر آنها به بیمارستان منتقل و دو نفر نیز در محل درمان شدند.
در استان همدان هم سرهنگ شااحمد ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به علت نشت دو عدد کپسول گاز کلر در یکی از استخرهای نهاوند ۴۱ خانم دچار مسمومیت شدند. فرمانده انتظامی نهاوند با بیان اینکه آب استخر سالم بوده و علت مسمومیت نشت گاز کلر از دو کپسول در زیرزمین استخر است، گفت: این استخر در حال حاضر پلمب شده و تحقیقات بیشتر در مورد علت این حادثه ادامه دارد.
سیروس سوریان رئیس هیئت نجاتغریق و غواصی استانهمدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع مسمومیت ۴۱ خانم به علت نشت گاز کلر در یکی از استخرهای شهرستان نهاوند اظهار داشت: این استخر توسط بخش خصوصی به بهرهبرداری رسیده و مدتها تعطیل بود چراکه مجوز فعالیت ندارد و افراد بهصورت غیرقانونی این استخر را فعال کردهاند.
خدا رحم کرده که شاهد فوت کسی در این اتفاق نبودیم، چرا که مسئولان بهسادگی با جان مردم بازی کردهاندوی بابیان اینکه خدا رحم کرده که شاهد فوت کسی در این اتفاق نبودیم، گفت: مسئولان نهاوند بهسادگی با جان مردم بازی کردهاند. وی گفت: رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند چگونه رئیسی است که از باز شدن یک فضای ورزشی در نهاوند آنهم بدون مجوز اطلاع نداشته و آیا چنین چیزی اصلاً ممکن است.
سوریان عنوان کرد: این فرد باید بگوید چرا استخری که پروانه فعالیت ندارد باید فعال باشد. وی با اشاره منسوخ شدن سیستم کلرزنی در استخرها بیان کرد: تمامی استخرهایی که از سیستم کلرزنی استفاده میکنند باید پلمب شوند و سؤال وجود دارد که چرا این استخر فعالیت میکرده است.
همچنین تعدادی از بانوان مشهدی دریکی از استخرهای این شهر واقع در بولوار خیام دچار مسمومیت شدند که پس از اعلام موضوع به مرکز فوریتهای پزشکی عوامل اورژانس در محل حاضر شدند. در همین رابطه رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درمجموع ۲۷ نفر در این استخر دچار مسمومیت شدند.
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