جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای بررسی ۵ بسته معیشتی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح تامین کالاهای اساسی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح گفت: برای عبور از مشکلاتی که به اقتصاد کشور تحمیل شده است نیاز به سازوکارهای متفاوت از روال عادی داریم. به همین جهت مقام معظم رهبری تشکیل شورای هماهنگی قوا را ابلاغ فرمودند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از موضوعاتی که در شورا مورد بررسی قرار گرفته حمایت از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، پیمانکاران و کارمندان و اتخاذ روش های جبرانی برای حمایت از آنان است.

نوبخت تاکید کرد: این شورا به سازمان برنامه و بودجه تکلیف کرده تا اقداماتی را انجام دهد و بسته های حمایتی تدوین کند که ما گزارشات لازم را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه ارسال کردیم.

وی افزود: غیر از برنامه ششم توسعه که برای شرایط عادی تدوین شده است، ۱۲ برنامه و ۵ بسته برای جبران هزینه های مردم تهیه کرده ایم.

وی اظهارداشت: آخرین جلسه روز یکشنبه در دولت تشکیل شد و رئیس جمهور ایراداتی را به طرح گرفت و مقرر شد امروز بعد از ظهر جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی برگزار شده و ۵ بسته معیشتی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۱۳ میلیارد دلار از این مبالغ برای ۲۵ قلم کالای اساسی از جمله دارو و کالاهای کشاورزی در نظر گرفته شده که معادل ریالی برای ۲۵ قلم کالا، ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و برای ۵ دهک به طور ویژه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز برای برنامه‌ریزی مشخص شده است.

وی خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: حق بود از ما دعوت می کردید تا در این خصوص گزارش دهیم. نمایندگان در جریان این برنامه ها نیستند. ما در شورای هماهنگی این موضوعات را تشریح و بررسی کردیم.

نوبخت تاکید کرد: درصورت اجرای این طرح، یک تعداد کالاهای ترجیحی به تعدادی از مغازه ها داده می شود و از فردا به جای صف کشیدن جلوی صرافی ها، در مقابل مغازه ها صف های طویل تشکیل می شود و این منظره بدی را ایجاد می کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: جلوی این فروشگاه ها عده ای پیت روغن و... می گذارند و به صورت آزاد به فروش می رسانند.

نوبخت خطاب به نمایندگان اظهارداشت: اجازه دهید طرح های ما طی روزهای آینده اجرایی شود، اگر خوب نبود مجلس می تواند طرح ارائه دهد. طرح مجلس موجب رانت و فساد خواهد بود.

در پایان نمایندگان با ۸۶ رای موافق، ۹۸ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس کلیات این طرح را رد کردند.