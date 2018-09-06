سند تحول بنیادین اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی مقدم پیش ازظهر پنجشنبه در گردهمایی تحقق تفاهم نامه فیمابین دانشگاه فنی و حرفه ای و معاون آموزش متوسطه اموزش و پرورش که در دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) برگزار شد سیاست وزارت آموزش و پرورش در سال جدید اجرایی کردن راهکار سندتحول بنیادین دانست و اظهار کرد: در سند تحول بنیادین بر مهارت آفرینی، کارآفرینی و مشارکت پذیری و استفاده از ظرفیت دستگاه خارج از آموزش و پرورش تاکید شد که تفاهم نامه نیز در این راستا منعقد شده است.

وی با تاکید بر آموزش مهارت فنی به دانش اموزان، گفت: در برنامه ششم توسعه ۵۰ درصد دانش آموزان به سمت رشته های فنی و حرفه ای هدایت شوند که در سال جاری این رقم ۴۰ درصد است.

حسینی مقدم یکی از تعهدات دانشکده فنی و حرفه ای را جذب و تربیت نیروی انسانی برای آموزش و پرورش دانست و اذعان کرد: براساس ماده ۲۸ در سه سال گذشته تعدادی نیرو برای آموزش و پرورش جذب شده است که شرط آن نیزداشتن دیپلم هنرستانی و گرفتن فوق دیپلم از دانشکده فنی و حرفه ای می باشد.

مدیر کل دفتر آموزش فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته ۱۹۸ هزار نفر در آزمون کاردانی ثبت نام کردند، افزود: از این تعداد ۱۴۱ هزار نفر در جلسه آزمون شرکت کردند و ۴۰ هزار نفر نیز رشته های بدون آزمون انتخاب کردند که بیش از ۱۴۴ هزار نفر پذیرفته شدند.

وی با بیان اینکه یک سوم از دانشجویان رشته های کامپیوتر، حسابداری و نقشه کشی ساختمان را انتخاب کردند، ادامه داد: تعداد زیاد دانشجویان در این سه رشته یک معظل است زیرا به علت تعدد فارغ التحصیلان در این رشته ها با مشکل بیکاری در آینده مواجه می شوند.

حسینی مقدم با بیان اینکه در استان مازندران بیش از ۱۰ هزار نفر در آزمون فنی و حرفه ای شرکت کردند، گفت: از این تعداد ۵ هزار و ۶۰۰ نفر مرد و مابقی زن بودند که ۸ هزار و ۵۱ نفر در دانشگاه فنی و حرفه ای پذیرفته شدند.