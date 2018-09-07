«ماهی و گربه» در فرانسه توزیع می شود/ اکران «هجوم» در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین جشنواره فیلم‌ های «عجیب» از ١٤ تا ٢٥ شهریور در مرکز فرهنگی معتبر فروم دزیماژ پاریس با نمایش فیلم‌های لارنس فون‌تریه و اریک پاپ برگزار می‌شود. برنامه فوکوس بر سینمای شهرام مکری با نمایش دو فیلم «ماهی وگربه» و «هجوم» با حضور این کارگردان در این جشنواره برپا خواهد شد.

شرکت فرانسوی «دامند فیلم» با انتشار این خبر و رونمایی از پوستر فرانسوی «هجوم» خبر از اکران فیلم در فرانسه از تاریخ ٣١ اکتبر داده است.

این شرکت همچنین توزیع ویدیویی فیلم «ماهی و گربه» را در فرانسه از همان تاریخ شروع خواهد کرد. مکری با حضور در این فستیوال قرار است در برنامه های مقدماتی این اکران هم حضور یابد.

فیلم سینمایی «هجوم» اولین نمایش بین المللی خود را از فستیوال برلین آغاز کرد و تاکنون در جشنواره‌های مختلف دیگری به نمایش درآمده است.

این فیلم محصول «کانون ایران نوین» است و به تهیه کنندگی سپهرسیفی ساخته شده است. کمپانی مستقل‌های ایرانی به مدیریت محمداطبایی پخش بین المللی آن را برعهده دارد.