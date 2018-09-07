به گزارش خبرنگار مهر، نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه درباره تحولات و آینده سوریه به طور رسمی در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد.

اخبار این نشست به شرح زیر است:

اردوغان وارد تهران شد

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، دقایقی پیش با استقبال رسمی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای شرکت در نشست سه جانبه روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه، وارد تهران شد.

گفتنی است، نشست مشترک روسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه پیرامون مسائل مربوط به سوریه، امروز در سالن اجلاس سران برگزار می شود.

ولادیمیر پوتین وارد تهران شد

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، دقایقی پیش با استقبال رضا اردکانیان وزیر نیرو برای شرکت در نشست سه جانبه روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه، وارد تهران شد.

گفتنی است، نشست مشترک روسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه پیرامون مسائل مربوط به سوریه، امروز در سالن اجلاس سران برگزار می شود.

روحانی و اردوغان دیدار کردند/تاکید برمبارزه باترویسم در خاورمیانه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که به تهران سفر کرده است، ظهر امروز (جمعه) با حجت الاسلام حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار روسای جمهور دو کشور بر توسعه و تعمیق روابط فی‌مابین و مبارزه با تروریسم در خاورمیانه تاکید کردند.

قرار است تا دقایقی دیگر پس از حضور رئیس جمهور روسیه در سالن اجلاس سران، اجلاس سه جانبه تهران درباره سوریه برگزار شود.

پوتین و اردوغان با یکدیگر دیدار کردند

ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان روسای جمهور روسیه و ترکیه دقایقی پیش در سالن اجلاس سران تهران با یکدیگر دیدار کردند.

قرار است تا دقایقی دیگر پس از ثبت عکس یادگاری با حضور روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه، اجلاس سه جانبه تهران درباره سوریه برگزار شود.

روحانی، پوتین و اردوغان عکس یادگاری گرفتند

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بدو ورود به محل نشست سران سه کشور عکس یادگاری گرفتند.

قرار است تا دقایقی دیگر نشست سران ایران، روسیه و ترکیه با محوریت موضوع سوریه و تثبیت صلح و ثبات در این کشور آغاز شود.

نشست‌های سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه، حلقه تکمیل کننده نشست‌های مذاکرات صلح آستانه است که تاکنون ۱۰ دور از آن برگزار شده است.

نشست سران ایران، روسیه و ترکیه آغاز شد

نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه درباره تحولات و آینده سوریه دقایقی پیش به طور رسمی در سالن اجلاس سران در تهران آغاز شد.

حجت الاسلام حسن روحانی در آغاز این نشست به طور رسمی از ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان روسای جمهور روسیه و ترکیه استقبال کرد و سپس روسای جمهور عکس یادگاری انداختند.

سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه پیش از این نیز در آذر سال ۹۶ در سوچی روسیه و ۱۵ فروردین سال ۹۷ در آنکارا به رایزنی‌های سه جانبه و بررسی آخرین تحولات سوریه پرداخته بودند.

نشست‌های سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه، حلقه تکمیل کننده نشست‌های مذاکرات صلح آستانه است که تاکنون ۱۰ دور از آن برگزار شده است.

نحوه مبارزه با تروریست‌ها، ‌ چگونگی کمک به دولت مشروع سوریه، راهکار تداوم کمک‌های انسان‌دوستانه و چگونگی پایان دادن به بحران سوریه مهم‌ترین محورهای مذاکرات آستانه و نشست‌های سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه بوده است.

روحانی در نشست سه جانبه با سران روسیه و ترکیه: حضور غیرقانونی آمریکا در سوریه فورا پایان یابد

حجت الاسلام حسن روحانی در نشست سه جانبه سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه که در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، با تاکید بر اینکه در هر مذاکره سیاسی برای پایان بحران سوریه، باید تمامیت ارضی و استقلال سوریه محترم شمرده شود، اظهار داشت: حضور و مداخله غیر قانونی آمریکا در سوریه که منجر به تداوم ناامنی در آن کشور شده است باید فورا پایان یابد.

پوتین: ترویست‌ها تلاش دارند آتش‌بس در سوریه را بر هم بزنند

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در نشست مشترک روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه اظهار داشت: ما پیشرفت های چشمگیری در زمینه عادی سازی پایدار در سوریه داشته ایم؛ بیش از ۹۰ درصد از سرزمین سوریه آزاد شده است.

وی افزود: گروه های تروریستی باقی مانده در منطقه ادلب جمع شده اند؛ این ترویست ها تلاش دارند تا وضعیت آتش بس را بر هم بزنند و بیش از آن، اقدامات تحریک آمیزی برای استفاده از سلاح های شیمیایی انجام دهند.

بیانیه مشترک سران ۳ کشور در پایان اجلاس تهران/ تاکید بر ادامه همکاری برای نابودی نهایی گروههای تروریستی

روسای جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در یک بیانیه مشترک با تاکید بر پایبندی مستحکم و مستمر خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و همچنین اهداف و اصول منشور ملل متحد، احترام به این اصول را از سوی همگان ضروری دانستند.

حجت الاسلام حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در این بیانیه مشترک که امروز جمعه در اجلاس سه جانبه تهران و در ۱۲ بند تدوین شده است؛ بر عزم خود مبنی بر ادامه همکاری برای نابودی نهایی داعش، جبهةالنصره و تمامی دیگر افراد، گروه‌ها، تشکل‌ها و موجودیت‌های وابسته به القاعده یا داعش در سوریه که از سوی شورای امنیت سازمان ملل شناسایی شده‌اند، تصریح کردند.

روحانی: تروریست هادر ادلب علیه امنیت مردم سوریه اقداماتی راانجام می دهند

نشست مشترک مطبوعاتی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.

حجت الاسلام روحانی در این نشست با بیان اینکه خوشحالیم از اینکه نشست سوم روند آستانه برگزار شد، گفت: این اجلاس بسیار مفید و همفکری و هماهنگی خوبی نسبت به مسائل امروز و آینده سوریه در آن ایجاد شد. این اجلاس در زمانی برگزار شد که امریکا به دنبال اتهام جدید به دولت سوریه است تا مداخلات غیرقانونی را در سوریه به عمل بیاورد و امروز بر عدم مداخله غیرقانونی خارجی در سوریه تاکید شد.

وی افزود: موضوع ادلب یکی از مسائل حساس و مهمی است که در سطح افکار عمومی جهان مطرح است و از طرفی چندین هزار نفر تروریست در ادلب حضور دارند و بر علیه امنیت مردم سوریه اقداماتی را انجام می دهند. از طرف دیگر برای از بین بردن این تروریست ها بدلیل جمعیت زیادی که در این منطقه حضور دارند باید ترتیباتی اتخاذ شود که مردم غیرنظامی آسیبب نبینند.

پوتین: الویت اصلی ما انهدام نهایی تروریسم در سوریه است

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست خبری مشترک خود را حسن روحانی و رجب طیب اردوغان اظهار داشت: بیانیه نهایی تایید شد؛ توافقات ما در این بیانیه قید شده است.

وی افزود: ایران، روسیه و ترکیه به طور فعالانه، اقدامات خود در جهت از بین بردن تروریسم برای بهبود اوضاع انسانی را ادامه خواهند داد. در نظر داریم از روند آستانه استفاده کنیم. روند آستانه ابزار بسیار مناسبی برای احیای کشور سوریه است.

پوتین گفت: تا الان ۱۰ جلسه کارشناسی با مشارکت نمایندگان سه کشور، نمایندگان اپوزیسیون و نمایندگان سازمان ملل انجام شده است؛ الویت اصلی ما انهدام نهایی تروریسم در سوریه است.

اردوغان: حمله به ادلب وضعیت دستیابی به صلح را به تعویق می اندازد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشست مشترک مطبوعاتی روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه با تقدیر از مهمان نوازی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: شاعر ایرانی سعدی می گوید "تو کز از محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی". دلیل حضور ما نیز کمک به مردم سوریه است و این اجلاس در جهت ثبات در سوریه است، چراکه اختلافاتی که هشت سال است ادامه دارد به صورت یکجانبه قابل حل نیست، اما اجلاس آستانه و سوچی کاتالیزوری برای کاهش اختلافات شد.

اردوغان با بیان اینکه حفظ این دستاوردها مهم است و عزم خود را امروز نشان دادیم، افزود: از دومین اجلاس سران در آنکارا هم در منطقه و هم فضای بین المللی تحولات بسیاری مهمی رخ داده است که عدم کنترل آن می تواند خطرناک باشد. حمله به ادلب وضعیت دستیابی به صلح را به تعویق می اندازد زیرا ادلب در حکم کل سوریه است.

ظریف: برای پایان دادن به رنج مردم در ادلب و تروریسم توافق کردیم

محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی با اشاره به نشست سران ایران، روسیه و ترکیه در تهران تاکید کرد: قدرت های مسئول امروز در تهران گرد هم آمدند تا گام های بیشتری به سمت راه حل سیاسی بحران سوریه بردارند و به تروریسم پایان دهند.

رهبر انقلاب: مهمترین نیاز امروز دنیای اسلام اتحاد کشورهای اسلامی است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و هیأت همراه، مهمترین نیاز امروز دنیای اسلام را نزدیکی هرچه بیشتر کشورهای اسلامی و هم افزایی آنها دانستند و گفتند: اتحاد و همکاری کشورهای اسلامی قطعاً زمینه ساز حل مشکلات منطقه خواهد بود و به همین دلیل استکبار و در رأس آن امریکا از همکاری و نزدیکی کشورهای اسلامی و شکل گیری یک قدرت اسلامی نگران است.

ایشان علت دشمنی و کینه ورزی امریکا با کشورهای اسلامی دارای قدرت را همین نگرانی برشمردند و افزودند: جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور آبرومند و قدرتمند منطقه هستند و انگیزه های مشترکی برای دنیای اسلام دارند، بنابراین باید همکاری‌های دو کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی بیش از پیش گسترش یابد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به همکاری‌ها و ارتباطات خوب جمهوری اسلامی ایران و ترکیه از زمان روی کار آمدن جریان اسلام‌گرا، تأکید کردند: لازم است نقاط مشترک هر چه بیشتر تقویت شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین از مواضع آقای اردوغان درخصوص مسائل میانمار قدردانی کردند و با اشاره به موضوع فلسطین گفتند: مسئله فلسطین همواره مهم است و لحظه ای نباید از آن غفلت کرد.

پوتین با رهبر معظم انقلاب دیدار و گفتگو کرد

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عصر امروز با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.