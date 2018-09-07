مهمترین نیاز امروز دنیای اسلام اتحاد کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و هیأت همراه، مهمترین نیاز امروز دنیای اسلام را نزدیکی هرچه بیشتر کشورهای اسلامی و هم افزایی آنها دانستند و گفتند: اتحاد و همکاری کشورهای اسلامی قطعاً زمینه ساز حل مشکلات منطقه خواهد بود و به همین دلیل استکبار و در رأس آن امریکا از همکاری و نزدیکی کشورهای اسلامی و شکل گیری یک قدرت اسلامی نگران است.

ایشان علت دشمنی و کینه ورزی امریکا با کشورهای اسلامی دارای قدرت را همین نگرانی برشمردند و افزودند: جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور آبرومند و قدرتمند منطقه هستند و انگیزه های مشترکی برای دنیای اسلام دارند، بنابراین باید همکاری‌های دو کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی بیش از پیش گسترش یابد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به همکاری‌ها و ارتباطات خوب جمهوری اسلامی ایران و ترکیه از زمان روی کار آمدن جریان اسلام‌گرا، تأکید کردند: لازم است نقاط مشترک هر چه بیشتر تقویت شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین از مواضع آقای اردوغان درخصوص مسائل میانمار قدردانی کردند و با اشاره به موضوع فلسطین گفتند: مسئله فلسطین همواره مهم است و لحظه ای نباید از آن غفلت کرد.

در این دیدار که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز حضور داشت، رئیس جمهور ترکیه وضعیت منطقه را بحرانی دانست و ابراز امیدواری کرد که در سایه همکاری کشورهای اسلامی مسائل منطقه حل و فصل شود.

آقای اردوغان، پراکندگی و نبود انسجام میان کشورهای اسلامی را از عوامل بروز وضع کنونی برشمرد و گفت: به علت نوع رفتار غرب در قبال کشورهای مستقل اسلامی، اوضاع از حساسیت بیشتری برخوردار است و همین مسئله ایجاب می کند همبستگی و برادری بویژه میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه افزایش یابد.