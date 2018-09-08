یکی از سرکردگان طالبان به همراه ۶ نفر در «بدخشان» کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع امنیتی در ولایت شمال شرقی بدخشان در افغانستان اعلام کردند که در جریان «عملیات خنجر ۱۴» در روستای ده مگسی شهر ارگو واقع در ولایت بدخشان «مولوی حمیدالله» مسئول مالی کمیسیون نظامی طالبان بدخشان همراه با ۶ نفر از افراد تحت امر وی کشته و ۳ نفر دیگر از آنان نیز زخمی شدند.

بر اساس اعلام منابع امنیتی افغانستان، در جریان این عملیات به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است.

گفتنی است، در حالی تیم امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه های گذشته با تشکیل جلساتی به تدوین راهبرد جدید این کشور در افغانستان اقدام کردند که از زمان تهاجم واشنگتن به این کشور در سال ۲۰۰۱؛ تعداد زیادی از غیرنظامیان در افغانستان کشته و زخمی شده و عملیات طالبان و داعش در مناطقی از شمال این کشور گسترش نیز یافته است.

لازم به ذکر است، دفتر سازمان ملل در افغانستان به دنبال تحقیق درباره کشتار روستای «میرزا اولنگ» واقع در شهر «صیاد» ولایت «سرپل» در روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه گذشته اعلام کرد که ۳۶ غیرنظامی و افراد خارج از میدان نبرد از سوی طالبان و نیز گروه داعش کشته شده‌اند.