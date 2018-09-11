کمبود شیرخام جوسازی است

علیرضا عزیزالهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود شیرخام در کشور، اظهار کرد: چنین مساله ای صحت ندارد چه دلیلی وجود دارد ما با کمبود شیرخام مواجه شویم؟

وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه قیمت تمام شده تولید بالا رفته، شیرخام نیز گران شده و این مساله هیچ ربطی به بحث عرضه و تقاضا ندارد، اما عده ای می گویند چون عرضه شیر کم شده قیمت آن بالا رفته است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران تصریح کرد: سال گذشته دامدار یونجه را کیلویی ۸۵۰ تومان، جو را ۸۵۰ تومان و ذرت را نیز ۸۰۰ تومان خریداری می کرد اما امسال یونجه را ۱۵۵۰ تومان، ذرت را ۱۲۰۰ تومان و جو را ۱۲۵۰ تومان خریداری می کند علاوه بر این، سایر هزینه های تولید نیز برای تولیدکننده افزایش چشمگیری داشته است.

عزیزالهی با بیان اینکه بر همین مبنا ستاد تنظیم بازار قیمت هرکیلوگرم شیرخام را ۱۵۷۰ تومان تعیین کرد، گفت: این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی برای هر کیلوگرم از این محصول عدد ۱۷۵۰ تومان را پیشنهاد کرده بود و نرخ مصوب شده توسط ستاد تنظیم بازار پاسخگوی هزینه های دامداران نیست.

وی افزود: چطور زمانی که کارخانجات قیمت محصولاتشان را افزایش می دهند، نمی گویند که فرآورده های لبنی با کمبود مواجه شده است؟

این فعال بخش خصوصی در واکنش به اینکه گفته می شود کمبود باعث شده نرخ شیرخام در کشور به ۲۱۰۰ تومان برسد، گفت: این جوسازی است، قیمت شیر در مناطق مختلف، متفاوت است، در برخی مناطق قیمت ۱۶۰۰ تومان و در برخی مناطق ۱۸۰۰ تومان است اما در برخی مناطق مانند کرمان که با محدودیت جذب مواجه است قیمت حتی به نرخ مصوب(۱۵۷۰ تومان) هم نمی رسد.

عزیزالهی با تاکید بر اینکه کارخانجات حدود ۴ سال شیرخام را به نرخ مصوب ۱۴۴۰ تومان خریداری نمی کردند، گفت: اگر قیمت تغییر نمی کرد دامداری ها ورشکسته می شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط فعلی صادرات هر کالایی دارای مزیت است، اضافه کرد: شیرخشک نیز یکی از این کالاها است، گرچه صادرات این کالا ممنوع شده اما احتمال خروج غیررسمی آن از کشور وجود دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه کارخانجات مدعی شدند بخشی از شیرخام به شیرخشک تبدیل می شود و همین باعث کمبود شده است، گفت: در حالی که بخش عمده این کار توسط خود آنان انجام می شود خواهان توقف آن هستند و نمی دانم که مبنای حرفشان چیست.

عزیزالهی با اشاره به اینکه این خواسته، شدنی نیست، افزود: ممنوعیت صادرات شیرخشک یکی دیگر از خواسته های آنان بود که عملیاتی شده است.