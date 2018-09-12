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۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷

رئیس شبکه دامپزشکی دیواندره:

۳۶۵ هزار نوبت دام شهرستان دیواندره واکسینه شدند

۳۶۵ هزار نوبت دام شهرستان دیواندره واکسینه شدند

دیواندره - رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیواندره گفت: بیش از ۳۶۵ هزار نوبت دام سبک و سنگین توسط بخش دولتی شبکه دامپزشکی دیواندره در راستای مبارزه با بیماری های دامی واکسینه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان، اهون احمدی اظهارداشت: شهرستان دیواندره قطب صنعت دامداری استان بوده و مراتع سارال و چهل چشمه از مهمترین مناطق استان است که در حال حاضر دارای ۴۰۰ هزار راس دام سبک و ۱۲ هزار راس دام سنگین است.

وی افزود: پیشگیری از ابتلای جمعیت دامی شهرستان به بیماری های مهم و واگیر دامی از جمله تب برفکی، آبله، تب مالت، شاربن و PPR  و همچنین مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام از جمله تب مالت، شاربن و هاری با واکسیناسیون به موقع انجام شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیواندره ادامه داد: همچنین در راستای مبارزه با ناقلین بیماری تب کریمه کنگو ۵۰ هزار متر مربع جایگاه دام و در حدود هزار و ۷۰۰ راس دام سنگین و ۱۱ هزار راس دام سبک سم پاشی شده است.

احمدی یادآور شد: این شبکه از ابتدای سال جاری اقدام به واکسیناسیون ۹۵ هزار راس دام سبک و چهار هزار و ۲۰۰ راس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی، ۴۰ هزار راس دام سبک علیه بیماری تب مالت، ۱۶۶ هزار راس دام سبک علیه بیماری آبله و ۳۵ هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری شاربن کرده است.

وی گغت: طی ماهه دوم سال نیز واکسیناسیون علیه بیماری های تب مالت گاوی، لمپی اسکین گاوی، شاربن، هاری و در فاز زمستان واکسیناسیون سراسری تب برفکی کلیه دام های سبک و سنگین انجام می شود.

کد مطلب 4400979

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