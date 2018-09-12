۳۶۵ هزار نوبت دام شهرستان دیواندره واکسینه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان، اهون احمدی اظهارداشت: شهرستان دیواندره قطب صنعت دامداری استان بوده و مراتع سارال و چهل چشمه از مهمترین مناطق استان است که در حال حاضر دارای ۴۰۰ هزار راس دام سبک و ۱۲ هزار راس دام سنگین است.

وی افزود: پیشگیری از ابتلای جمعیت دامی شهرستان به بیماری های مهم و واگیر دامی از جمله تب برفکی، آبله، تب مالت، شاربن و PPR و همچنین مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام از جمله تب مالت، شاربن و هاری با واکسیناسیون به موقع انجام شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیواندره ادامه داد: همچنین در راستای مبارزه با ناقلین بیماری تب کریمه کنگو ۵۰ هزار متر مربع جایگاه دام و در حدود هزار و ۷۰۰ راس دام سنگین و ۱۱ هزار راس دام سبک سم پاشی شده است.

احمدی یادآور شد: این شبکه از ابتدای سال جاری اقدام به واکسیناسیون ۹۵ هزار راس دام سبک و چهار هزار و ۲۰۰ راس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی، ۴۰ هزار راس دام سبک علیه بیماری تب مالت، ۱۶۶ هزار راس دام سبک علیه بیماری آبله و ۳۵ هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری شاربن کرده است.

وی گغت: طی ماهه دوم سال نیز واکسیناسیون علیه بیماری های تب مالت گاوی، لمپی اسکین گاوی، شاربن، هاری و در فاز زمستان واکسیناسیون سراسری تب برفکی کلیه دام های سبک و سنگین انجام می شود.