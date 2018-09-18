اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانیه امروز رسول منتجب‌نیا که در آن از حضور نیافتن در کنگره آینده حزب اعتماد ملی و انشعاب و تشکیل حزب جدید سخن سخن گفته، اظهار داشت: تاسیس حزب جدید اشکالی ندارد؛ ان‌شاالله مبارک آقای منتجب‌نیا باشد!

وی افزود: ما (حزب اعتماد ملی) در تاریخ ۶ مهرماه کنگره داریم؛ این کنگره قانونی است چون وزارت کشور تاکید کرده که کنگره برگزار کنیم؛ حالا اینکه یک فردی یا یک عضوی می گوید من شرکت نمی کنم، اختیار خودش را دارد؛ این مساله ارتباطی به حزب ندارد.

گرامی‌مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در جلسه بعدی شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، بحث انشعاب منتجب نیا بررسی خواهد شد گفت: نیازی به تشکیل جلسه در این باره نیست.

گفتنی است؛ رسول منتجب‌نیا امروز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در کنگره روز ۶ مهرماه حزب اعتماد ملی شرکت نمی‌کند و در عین حال در پی تاسیس حزب جدید است.