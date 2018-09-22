تولیدکنندگان واگن توان دارند،نقدینگی ندارند/اجازه واردات نمی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که وزیر راه و شهرسازی سال گذشته با حضور در شرکت راه آهن تفاهم نامه خرید ۸۵۰ دستگاه واگن باری و مسافری با همکاری شرکت های روسی تولیدکننده واگن و با هدف تولید بخشی از آنها در شرکت های واگن ساز ایرانی به امضا رسید، اما با گذشت یک سال از امضای این تفاهم نامه، همچنان به دلایلی همچون ممانعت وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش واردات این تعداد واگن، خبری از اجرایی شدن این تفاهم نامه نیست.

دبیر انجمن شرکت های ریلی: فرصت توسعه و نوسازی ناوگان ریلی را از دست دادیم

مجید بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلوگیری از واردات ۸۵۰ دستگاه واگن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خرید این تعداد واگن براساس موافقت نامه ای بود که وزارت راه و شهرسازی سال گذشته با طرف روسی از محل خطوط اعتباری ایران و روسیه به صورت فاینانس برای واردات واگن باری و مسافری به امضاء رسانده بود.

وی افزود: در مقطعی و در دوره وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم جلوی واردات واگن ها و ثبت سفارش آنها گرفته شد که در نتیجه نتوانستیم این واگن ها را از روسیه خریداری و وارد کنیم. در حال حاضر نیز همزمان با نوسانات ارزی امکان واردات این تعداد واگن امکان پذیر نیست در نتیجه تعدادی از شرکت های حمل و نقل ریلی بخش کوچکی از نیاز خود را از محل تولید داخل تأمین کرده اند اما همچنان با کمبود واگن روبرو هستیم.

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی یادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است چون در داخل کشور تولید واگن داریم امکان واردات آن وجود ندارد؛ اما باید دید ظرفیت تولید واگن در داخل چه میزان است. صنعت واگن سازی ما نیاز به حمایت دارد. ما هم این موضوع را درک می کنیم اما وقتی شرکت های ریلی به تعداد زیادی واگن نیاز دارند مجبور هستند بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تأمین کنند.

بابایی تصریح کرد: وزیر صنعت زمانی می گفت اگر این واگن ها وارد کشور شود من خودم را جلوی قطارها می اندازم تا اجازه حرکت به آنها ندهم این در حالی است که از یک سو ظرفیت شرکت های تولیدی داخلی پائین است و از سوی دیگر اجازه واردات داده نمی شود. ضمن اینکه شرکت های ریلی به اندازه کافی پول ندارند که بتوانند خودشان مستقیماً واگن وارد کنند و قرار بود واگن های مذکور از محل خطوط اعتباری فاینانس روسی تأمین شود.

تولیدکنندگان داخلی توان دارند، نقدینگی ندارند

وی با بیان اینکه تولید واگن باری، تکنولوژی بالایی نیاز ندارد و شرکت های داخلی می توانند آن را تولید کنند، یادآور شد: مشکل شرکت های واگن سازی ما نبود نقدینگی و سرمایه در گردش است در حالی که قرار بود ۸۵۰ دستگاه واگن روسی از محل خطوط اعتباری خریداری شود که این مشکل را حل می کرد.

بابایی با اشاره به تسهیل فضای بین المللی تا پیش از خروج آمریکا از برجام ادامه داد: می توانستیم در زمانی که برجام اجرا می شد، این واگن ها را وارد کنیم اما در حال حاضر هم با مشکل تحریم مواجه هستیم و هم با معضل سه برابر شدن نرخ ارز؛ با این فرصت سوزی که انجام شد به چالش کمبود واگن برخورده ایم.

وی افزود: به نظر می رسد توسعه صنعت حمل ونقل ریلی دغدغه کشور نیست.

بابایی با اشاره به اینکه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و وزیر راه و شهرسازی طی نامه ای از معاون اول رئیس جمهور خواستار تخصیص ارز دولتی به بخش ریلی شده اند، گفت: تا زمانی که ارز موردنیاز بخش ریلی را از سامانه نیما و بازار آزاد تأمین کنیم شرکت های ریلی توانایی خرید واگن مورد نیاز را نخواهند داشت. به همین دلیل در نامه درخواست وزیر راه و شهرسازی از جهانگیری خواسته شده است که تنها به بخش حمل و نقل ریلی، ارز دولتی اختصاص داده شود و برای سایر گونه های حمل و نقل از محل سامانه نیما، ارز مورد نیاز تأمین شود.