استکبار جهانی از ترویج روحیه انقلابی گری هراس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان ضمن تسلیت ایام سوگواری سالاری شهیدان (ع) با اشاره به اینکه واقعه عاشورا حرکتی سیاسی در راستای احیای دین و بصیرت افزایی است، گفت: امام حسین (ع) با ظالم ترین و فاسدترین افراد زمان خود مبارزه کردند.

وی با انتقاد از برخی که می گویند مجلس امام حسین (ع) نباید سیاسی شود، اظهار کرد: جناح ها باید مطابق سیاست درست اسلامی رفتار کنند.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دشمنان بعد از پیروزی انقلاب هشت سال جنگ تحمیلی را علیه ایران به راه انداختند.

امام جمعه کرمان هدف دشمنان از این اقدام را نابودی انقلاب و جلوگیری از ترویج روحیه انقلابی گری ذکر و تصریح کرد: استکبار جهانی رژیم بعثی را علیه ایران تحریک کرد و به صورت کامل مورد حمایت قرار داد.

وی با اشاره به ناکامی دشمنان در دستیابی به اهدافشان افزود: پیروزی ایران در این جنگ نابرابر مانع از تحقق توطئه های استکبار جهانی شد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با بیان اینکه دشمنان از صدور انقلاب هراس دارند، گفت: امروز با همان روحیه هشت سال دفاع مقدس عراق و سوریه نجات پیدا کرد و در آینده ای نزدیک هم یمن نجات خواهد یافت.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی همچنین به بازگشایی مدارس اشاره و تصریح کرد: مساله آموزش و پرورش در تمامی مقاطع تحصیلی بسیار حائز اهمیت است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.