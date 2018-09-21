آزادکاران پنج وزن دوم حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اسلواکی، پس از انجام مراسم قرعه کشی مدعیان پنج وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان، نمایندگان کشورمان رقبای خود را شناختند.

بر این اساس نتایج قرعه کشی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۶ کشتی گیر حضور دارند مهدی عشقی در دور نخست به مصاف قهوه چی از ترکیه می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور دوم به مصاف برنده رحمان اف از ازبکستان و کولیزنیک از مولداوی می رود.

در وزن ۷۴ کیلوگرم علی سوادکوهی در دور اول با هورینیک از اسلواکی کشتی می گیرد و در صورت گذر از این حریف در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان مصطفی از مصر و راتهی از هند می رود. در این وزن ۲۷ نفر حضور دارند.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۲۵ نفر شرکت کرده اند، ابوالفضل هاشمی در دور نخست با تالایبیک اولو از قرقیزستان مصاف می دهد و در صورت غلبه بر این کشتی گیر در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان هیکا از اوکراین و آشوروف از ازبکستان می رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم عباس فروتن در دور نخست استراحت می کند و در دور دوم به مصاف یایلاجی از ترکیه می رود و در صورت شکست این کشتی گیر در دور سوم با برنده یامازاکی از ژاپن و سانجیت از هند مبارزه می کند. در این وزن ۲۱ نفر به روی باسکول رفته اند.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۲۳ کشتی گیر حضور دارند امیر یاری در دور نخست به مصاف کاریپی از کشور آلبانی می رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور دوم با تویوما از ژاپن مبارزه خواهد کرد.

مسابقات اوزان فوق از ساعت ۱۳ فردا (شنبه) به وقت ایران برگزار می شود.