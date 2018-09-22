غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: از میزان دقیق مرخصی این فرد خبری ندارم اما این فرد همچنان یک پرونده مفتوح در دادگاه دارد که هنوز به آن رسیدگی نشده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری هم گفت: پرونده این فرد همچنان مفتوح و در دادسرا است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

اسماعیلی در رابطه با پرونده برخی متهمان آزاد شده پرونده های اقتصادی اخیر، گفت: این افراد عموما کسانی هستند که اتهامات آنها به نسبت سبک تر بوده است، وقتی دادگاه به این نتیجه رسید که نیازی به تحت قرار بودن نیست، قرار بازداشت به سایر قرارها تبدیل می شود. البته این مسئله در رابطه با پرونده های اقتصادی اخیر، صرفا ناظر به کسانی است که اتهاماتشان سنگین نباشد. پرونده این اشخاص که آزاد شدند همچنان مفتوح و در مرحله رسیدگی است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به بازداشتی های محیط زیستی گفت: کیفرخواست در این پرونده صادر شده اما هنوز واصل نشده است و به همین دلیل هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهم دی ماه گذشته حسب گزارش کتبی یکی از نهادهای امنیتی که به دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است، به موجب دستورات قضایی و با آغاز تحقیقات انجام شده، مشخص شد متهمان پرونده با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد ماموریت های سه گانه ای را شامل موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه های موشکی کشور، دنبال می کرده اند؛ در تحقیقات انجام شده برخی متهمان به انجام سفرهای متعدد به سرزمینهای اشغالی از جمله به منظور شرکت در کنفرانس منارید که با حضور افسر اطلاعاتی موساد در رژیم صهیونیستی برگزار شده، اقرار و اذعان کرده اند که هدف کلی پروژه مشترک سازمان سیا و موساد، ایجاد بحران در برخی از حوزه های زیست محیطی ایران بوده و اطلاعات جمع آوری شده از طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال می یافته و در همین راستا دو نفر از افسران سازمان اطلاعات آمریکا با هویت معلوم در پوشش های مختلف به ایران و برخی از استانهای کشور سفر کرده اند که از جمله اهداف آن‌ها، ایجاد موسسه ای در قالب فعالیت های زیست محیطی بوده و طبق اسناد موجود، این موسسه در حدود یک دهه قبل در ایران با طراحی آمریکایی ها برای تحقق اهداف مدنظر سرویس‌های اطلاعاتی سازمان سیا و موساد و جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده در حوزه های دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده است.

حسب محتویات پرونده، یکی از متهمان اصلی، با مشخصات اختصاری م.ط دارای تابعیت سه گانه ایرانی، آمریکایی و انگلیسی، عضو و پشتیبان مالی موسسه ایرانی حیات وحش بوده، و هم‌چنین دیگر عضو موثر و مدیر این موسسه کاووس سیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی افسراطلاعاتی آمریکا در ایران بوده به نحوی که این افسر اطلاعاتی در سفر به ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار می یافته است. این شبکه در پوشش اجرای پروژه های علمی و زیست محیطی نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام می‌کرده است.

طبق تحقیقات انجام شده اعضای این شبکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست محیطی نصب کرده بودند که در واقع پوششی برای رصد فعالیت های موشکی کشور بوده و تصاویر و اطلاعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال می‌کرده‌اند.