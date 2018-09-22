۳ ناخدا به اتهام قاچاق سوخت ۴ میلیارد جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی با اعلام این خبر اظهار کرد: سه فروند لنج باری که در حوالی جزیره هرمز در حال تردد بودند، توسط ناو تیپ ۱۱۴ ذوالفقار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان هرمزگان به ظن قاچاق توقیف و پس از بازرسی مشخص شد این لنج ها حامل سوخت قاچاق از نوع گازوئیل بودند.

وی افزود: پرونده تخلف هر سه فروند جمعا با ۲۳ نفر خدمه پس از تکمیل به اداره تعزیرات حکومتی قشم ارسال و شعبه اول تعزیرات حکومتی قشم در نتیجه بررسی و تحقیقات لازم، قاچاق بودن هر سه محموله محرز اعلام کرد.

رایگانی تصریح کرد: رئیس شعبه رسیدگی کننده به ترتیب ناخدای اولین شناور را با ۹ خدمه و اتهام قاچاق ۱۸ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت به مبلغ ۸۳۰ میلیون ریال و ناخدای دومین لنج را با ۸ نفرخدمه به اتهام قاچاق ۲۳ هزار لیتر سوخت به میزان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و ناخدای سومین لنج را با ۶ نفر خدمه به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

سخنگوی تعزیرات اظهار داشت: سوخت‌های مکشوفه براساس حکم صادره به نفع دولت ضبط شد.