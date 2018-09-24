به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مدیره باشگاه پرسپولیس امروز با حضور همه اعضا تشکیل جلسه داد. در این نشست، گزارش مالی درباره درآمد و هزینه‌های باشگاه ارائه شد و تصمیم‌هایی اخذ گردید.

بازی با استقلال تهران و السد قطر و مسائل مربوط به این دو دیدار و سفر سرخپوشان به قطر نیز جزو موارد طرح شده در این جلسه بود.

اعضای هیأت مدیره همچنین با توجه به فشردگی بازی‌ها و محدودیت در استفاده از بازیکنان، عملکرد سرخپوشان و کادر فنی را در خور توجه و شایان تقدیر دانست.

در جریان این صحبت‌ها درباره بازی با الدحیل و پیروزی یکشنبه در لیگ برتر گفتگو شد و اعضا از مدیر عامل باشگاه خواستند، قدردانی و تشکر هیأت مدیره را به برانکو ایوانکوویچ اعلام دارد.