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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۱

تقدیر هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس از عملکرد فنی این تیم

تقدیر هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس از عملکرد فنی این تیم

هیأت مدیره پرسپولیس امروز دوشنبه با حضور همه اعضا تشکیل جلسه داد و به بررسی مسائل مالی و برنامه‌های پیش روی باشگاه و تیم پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر،  هیات مدیره باشگاه پرسپولیس امروز با حضور همه اعضا تشکیل جلسه داد. در این نشست، گزارش مالی درباره  درآمد و هزینه‌های باشگاه ارائه شد و تصمیم‌هایی اخذ گردید.

بازی با استقلال تهران و السد قطر و مسائل مربوط به این دو دیدار و سفر سرخپوشان به قطر نیز جزو موارد طرح شده در این جلسه بود.

اعضای هیأت مدیره همچنین با توجه به فشردگی بازی‌ها و محدودیت در استفاده از بازیکنان، عملکرد سرخپوشان و کادر فنی را در خور توجه و شایان تقدیر دانست.

در جریان این صحبت‌ها درباره بازی با الدحیل و پیروزی یکشنبه در لیگ برتر گفتگو شد و اعضا از مدیر عامل باشگاه خواستند، قدردانی و تشکر هیأت مدیره را به برانکو ایوانکوویچ اعلام دارد.

کد مطلب 4411392

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