کالاهای اساسی از پرداخت مالیات علی الحساب واردات معاف شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت صنعت برخی کالاهای اساسی را از پرداخت مالیات علی الحساب واردات معاف کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: کالاهای اساسی «گندم، برنج، جو، ذرت، کنجاله سویا، حبوبات (عدس؛ نخود، لوبیا و لپه)، انواع روغن خام، انواع گوشت قرمز، دام زنده سبک و سنگین، تخم مرغ، انواع دانه های روغنی، کره، انواع کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، لاستیک و انواع داروهای انسانی و حیوانی» به عنوان جز (ز) بند (۲) ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۷ از پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی به میزان ۴ درصد ارزش گمرکی معاف می باشند.