سرنوشت دو قول مجلس به داروسازان/پیگیری مطالبات

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه چهارمین نمایشگاه ایران فارما، سومین نمایشگاه کتاب ایران فارما و دومین نمایشگاه رسانه های سلامت محور، هفتمین همایش طلای سبز، عصر روز چهارشنبه در شبستان مصلای امام خمینی با حضور دکتر احمد شیبانیرئیس نمایشگاه ایران فارما و رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، انوشیروان محسنی بندپیسرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همایون هاشمی رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس، ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران و اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایرانی، مهمانان خارجی و... برگزار شد.

احمد شیبانی در مراسم اختتامیه نمایشگاه بین المللی ایران فارما(دارو و صنایع وابسته) که در به مدت دو روز در محل نمایشگاه مصلی تهران برگزار شد، ضم ن تشکر و قدردانی از همه شرکت های حاضر در نمایشگاه که رخدادی ارزشمند و مهم در صنعت داروسازی به شمار می‌آید، با بیان اینکه شرکت های خارجی در این شرایط به صورت خیلی فعال مشارکت داشتند، گفت: ما شاهد حضور ۱۴۰ شرکت خارجی و ۳۶۰ شرکت داخلی داشتیم که جمعا ۵۰۰ شرکت در این نمایشگاه حضور داشتند که جای بسیار خوشحالی است.

وی اظهار داشت: نمایشگاه ما با شعار تولید ملی، نگاه جهانی و توسعه پایدار شروع شد. امیدوارم این شعار در صنعت داروسازی تاثیرگذار باشد. در این نمایشگاه افراد و نهادهای بسیاری همراه ما بودند که باید از آن ها تشکر کنم. ما افتخار داشتیم که در این نمایشگاه، در کنار ما نمایشگاه کتاب حوزه سلامت حضور داشتند و این بخش یکی از مکمل‌های نمایشگاه بود.

شیبانی گفت: در این نمایشگاه ۲۴ کشور از سراسر دنیا از اروپا و آسیا داشتیم. دو پاویون مربوط به کشور هند و چین داشتیم و بیش از دو هزار دانشجو در حوزه سلامت و دارو از این نمایشگاه بازدید انجام دادند. همچنین کارگاه های آموزشی در این نمایشگاه برگزار کردیم. بیش از ۳۰ هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند و رشد ۱۲ درصدی داشتیم که این موضوع نشان دهنده اهمیت این رویداد است.

رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با بیان اینکه این نمایشگاه توانست فرصتی را فراهم آورد تا صدای ما به گوش مسوولان برسد عنوان کرد: دکتر پزشکیان و تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه ای را در مجلس برای پیگیری مسائل دارویی گذاشتند و این موضوع نشانگر اثرات این نمایشگاه است.

وی، میزان کتاب های خریداری شده از نمایشگاه ایران فارما را سه برابر بیشتر از کتاب‌هایی دانست که سال گذشته خریداری شده بودند و گفت: امسال بیش از ۱۰ هزار عنوان خبری درباره نمایشگاه مخابره شد.

شیبانی اظهار داشت: ما همیشه در طول این سال ها ثابت کردیم که تحریم ها را به فرصت تبدیل کرده ایم. به همین لحاظ، گرچه مدعیان دموکراسی مطرح می کنند که غذا و دارو شامل تحریم نمی شود، اما دروغ می گویند. آن ها دارو را وارد تحریم کرده اند اما ما در این زمینه محکم ایستاده ایم و امیدواریم مردم ما نگرانی در زمینه کمبود دارو نداشته باشند.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران همچنین از پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما خبر داد که سال آینده در همین تاریخ و زمان در مصلای تهران برگزار خواهد شد.

وی در پایان از اعضای هیت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و برگزارکنندگان نمایشگاه، قدردانی کرد.

در ادامه این مراسم همایون هاشمی رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس، با بیان اینکه مجلس حمایت کننده صنعت پرافتخار داروسازی است، ضمن تشکر از تمام فعالان حوزه داروسازی و به‌ویژه صاحبان صنعت، گفت: آنچه ما در دست داریم حاصل زحمات چهل ساله افراد بسیاری است که همه آن‌ها دیگر بین ما نیستند.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه در شرایط فعلی که دشمن می‌خواهد ما را ناامید سازد، حرکت موفقی و نشانه امید و بالندگی است و ما خودمان را موظف می‌دانیم در کنار فعالان این حوزه باشیم چراکه اقتصاد صنعت دارو به حمایت نیاز دارد و نمی‌توانیم مشکلات آن‌را منکر شویم اما از کنارش به سلامت عبور خواهیم کرد.

هاشمی درباره دو قول مجلس به داروسازان گفت: مورد اول تزریق نقدینگی به این بخش بود و دیگر بحث مالیات بود که هنوز اتفاق نیفتاده است ولی دنبال آن هستیم. امسال بحث هزینه تمام‌شده موضوعی است که در کنار دولت آن‌ را پیگیری می‌کنیم تا صنعت دارو پایدار باقی بماند.

رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس، نقطه مشترک این روزها را جنگ مشترک با کسانی مطرح کرد که نمی‌خواهند اقتصاد پیشرفت کنند و از صاحبان صنایع و کارخانه خواست تا در پرداخت حقوق کارگران کوتاهی نکنند.

هاشمی از تشکیل گروه سه نفره برای پیگیری مستقیم مطالبات و مشکلات داروسازی و همکاری مستقیم آنها با سازمان غذا و دارو خبر داد و اظهار امیدواری کرد سراشیبی‌هایی موجود در این حوزه حل شوند.

در بخش بعدی از تعدادی از نمایندگان شرکت های خارجی از کشورهای ایتالیا، هند، چین، پرتغال و... خواسته شد تا تجربه خود را از این نمایشگاه با حضار به اشتراک بگذارند. این نمایندگان ضمن ابراز رضایت از حضور در نمایشگاه از اینکه ایران دارای چنین صنعت دارویی با پیشنه قوی است برای حضور دوباره در این نمایشگاه ابراز آمادگی کردند. آنها این نمایشگاه را یک نمایشگاه کامل برای نمایش و عرضه محصولات دارویی دانستند و ابراز کردند: با اینکه در زمان بسیار سخت تحریم ها می خواهیم با ایران رابطه داشته باشیم اما حتما راه حلی برای این ارتباط پیدا خواهیم کرد. آنها ابراز امیدواری کردند با حل شدن مشکات بتوانند روابط جدی تری با ایران داشته باشند.

انوشیروان محسنی بندپیسرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تشکر از برگزار کنندگان چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما گفت: یکی از ویژگی های خوب این نمایشگاه برگزاری نمایشگاه کتاب و نمایشگاه رسانه های سلامت محور در کنارش است. همانطور که ما در تولید دارو به دنبال زنجیره دارو هستیم که همه عوامل آن را در کنارهم داشته باشیم. برگزاری این نمایشگاه ها هم تکمیل کننده این فرایند است که در کنار توجه به صنعت دارو به بالابردن دانش مصرف کننده دارو هم توجه کنیم.

وی افزود: عواملی که می توانند در نظام ارائه خدمات سلامت کمک کنند، نیروی پزشکی، تجهیزات پزشکی و دارو هستند. دارو جایگاه ویژه ای در این نظام دارد. به جرات پیشرفت در این صنعت یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است؛ پیشرفت در زمینه تربیت نیروی مختصص پزشک، تامین و تولید داروهای مورد مصرف کشور و جلوگیری از اعزام بیماران به خارج از کشور. اگر امروز می گوییم که امید به زندگی در زنان به ۷۶ سالگی و در مردان به ۷۳ سالگی رسیده است. این ادعا به خاطر پیشرفت این حوزه است. شاید ما در ابعاد دیگر چنین دستاوردی نداشته باشیم.

محسنی بندپی با بیان اینکه حوزه صنعت دارو قدمت و تاریخ دیرینه ای دارد، گفت: بیش از هفتاد سال است که این صنعت در ایران در حال فعالیت است و شاید بعد از نفت، صنعت دارو بیشترین سوددهی را داشته باشد. در این چند سال که نگاه دولت و مجلس، به صنعت دارو نگاه حمایتی بوده است. این صنعت تکانی خورده است. هر چند که هنوز به نقطه مورد نظر نرسیده ایم.

وی ادامه داد: من به عنوان کسی که در حوزه سلامت کار کردم می خواهم نکاتی درباره تغییر نگاه به این صنعت با شما درمیان بگذارم. اول اینکه سهم بری تحقیق، توسعه و نوآوری به اصطلاح کارهایی که در حوزه پژوهش انجام می شود در صنعت داروسازی کم مورد توجه قرار می گیرد. صاحبان صنعت باید در این زمینه پیش قدم شوند تا سهم این بخش بیشتر شود. ما هم باید کمک کنیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: دوم اینکه ما هنوز در بهینه سازی خط ماشینی و ارتقا بخشیدن به تولیدات خودمان عقب هستیم و باید بیشتردر این زمینه تلاش کنیم. ما در تولید و ترویج شرکت های دانش بنیان بسیارکار کرده ایم اما راه طولانی تری در پیش داریم.

در پایان این مراسم از شرکت‌های دارویی تقدیر به عمل آمد.