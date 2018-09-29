۱۰۳۶ هکتار از اراضی کردستان جنگل کاری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، سعدی نقشبندی در پنجمین جلسه ستاد استانی هماهنگی اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری اظهارداشت: برای اجرای این عملیات سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در شهرستان های مریوان، کامیاران، بانه و سنندج در قالب طرح های بیولوژیک آبخیزداری هزینه می شود.

وی افزود: از مجموع ۱۳۸ میلیارد ریال اعتبارات صندوق توسعه ملی، عملیات های مکانیکی شامل سدهای گابیونی و سنگی ملاتی و پروژه های بیولوژیک مانند بذرکاری، کپه کاری، کنتور فارو تبدیل دیمزارهای کم بازده قرق در مراتع استان مد نظر بود که هفته گذشته با اعلام ستاد ملی اجرای پروژه های آبخیزداری عملیات جنگل کاری و توسعه جنگل نیز به سایر پروژه‌ها اضافه شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: در نظر است که در مناطق مستعد اجرای طرح های جنگل کاری، گونه های جنگلی اقتصادی و چند منظوره از جمله بادام، سماق، فندوق، گلابی جنگلی، پسته وحشی، سنجد، زالزالک با مشارکت جوامع محلی غرس شود.

نقشبندی یادآور شد: در این طرح اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در داخل حوزه های جامع آبخیز که دارای طرح مطالعاتی مصوب است با همکاری بهره برداران و جوامع محلی، دهیاری ها، شوراهای اسلامی روستاها و نظارت مستمر کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و ادارات منابع طبیعی شهرستان های تابعه استان، زمین و نهاده را در اختیار بهره برداران محلی قرار می دهد.

وی بیان کرد: در این طرح بهره برداران ضمن اینکه نسبت به حفاظت، احیا و توسعه جنگل کاری در عرصه های ملی مذکور متعهد می شوند در آینده نزدیک از محصولات فرعی جنگل انتفاع اقتصادی می یابند که این مساله با استقبال مردم و بهره برداران محلی در استان روبرو شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: از مساحت دو میلیون و ۹۳۷ هزار هکتاری استان کردستان، بیش از ۳۷۴ هزار هکتار آن را جنگل تشکیل می دهد و جنگل های این استان که جزو جنگل های زاگرس شمالی به حساب می آیند، در طول بیش از ۵۰ هزار سال گذشته تشکیل شده و به لحاظ محافظت از منابع آب و خاک، تولید محصولات فرعی، ذخایر ژنتیکی، مصارف درمانی، توانایی های اکوتوریستی و ارزش های زندگی، دارای اهمیت زیادی است.

نقشبندی اظهارداشت: جنگل های این استان که بخشی از جنگل های غرب کشور را تشکیل می دهد بیشتر اطراف شهرهای بانه و مریوان واقع شده است و بعد از جنگل های شمال کشور در رتبه دوم اهمیت قرار دارند.

اجرای کنتور فارو در ۱۵۰ هکتار از مراتع کردستان

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: عملیات اجرای کنتور فارو برای حفظ رطوبت خاک و ذخیره نزولات آسمانی در ۱۵۰ هکتار از مراتع این استان آغاز شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان افزود: این عملیات از مجموع نه هزار و ۶۶۱ هکتار مرتع در قالب عملیات بیولوژیک آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی انجام می شود.

نقشبندی ادامه داد: ۵۰ هکتار عملیات کنتور فارو در شهرستان بیجار و ۱۰۰ هکتار شهرستان کامیاران با اعتبار سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال انجام می شود که منابع آن از محل ۱۳۸ میلیارد ریال اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین می شود.

وی یادآور شد: عملیات های آبخیزداری در احیای اراضی ملی آب و پوشش گیاهی جلوگیری از سیلاب های فصلی ذخیره نزولات آسمانی افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک و رسوب آن پشت سدها بسیار تاثیرگذار است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به اینکه کنتور فارو در قالب عملیات بیومکانیک آبخیزداری انجام می شود، گفت: در مناطقی که متوسط بارندگی سالیانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی متر دارند و به وسیله خطوط تراز در سطح مراتع و در مناطقی که عمق خاک کمتر از ۳۰ سانتیمتر بوده و فاقد استعداد طبیعی نفوذ آب هستند با بذر کاری به منظور افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از رواناب سطحی این کارها انجام می شود.