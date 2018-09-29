مصطفی پناهنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی افراد در فضای مجازی اقدام به حاشیه سازی برای صنف کامیوندار می کنند که هدف آنها حاشیه سازی است که نه تنها کاری از پیش نمی رود بلکه گرهی به مشکلات امروزی این صنف خواهد زد.

وی با تأکید بر اینکه بررسی و پیگیری مشکلات به حق رانندگان کالا در دستور کار است، عنوان کرد: یکی از مطالبات کامیون‌داران افزایش نرخ کرایه‌ها بود که با افزایش ۲۰ درصدی تعرفه حمل و نقل این مطالبه آنها پاسخ داده شد.

پناهنده با اشاره به اینکه کار باید اصولی انجام شود و مشکلات را از راه صحیح برطرف کرد، افزود: یکی دیگر از خواسته‌های کامیون‌داران قرار گرفتن آنها در گروه مشاغل سخت و زیان‌آور بود که این موضوع هم در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

وی در مورد مشکلات بیمه‌ای این رانندگان و افزایش دو برابری هزینه بیمه آنها نیز یادآور شد: در مورد بیمه تکمیلی هم مطالباتی داشتند که با رایزنی و پیگیری‌های انجام شده این موضوع هم رفع شد.

مدیرکل راهداری استان همدان در مورد مطالبات آنها در خصوص لاستیک و لوازم یدکی نیز عنوان کرد: توزیع لاستیک نیز با نرخ تعاونی با کمک سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال انجام است.

وی یادآور شد: خوشبختانه بارگیری در پایانه های کالا در استان در حال انجام است و رانندگان مانند روزهای گذشته اقدام به جابجایی کالا به مناطق مختلف کشور می کنند.

وی گفت: ۱۲ هزارو ۹۸۱ ناوگان فعال در بخش حمل و نقل بار و ۱۹ هزار و ۱۲۲ راننده در این حوزه در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.

پناهنده اضافه کرد: در استان همدان ۹۷ شرکت حمل و نقل کالا وجود دارد که از این تعداد ۹۲ شرکت فعال است.