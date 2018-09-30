لزوم معرفی نامزد واحد کُرد به پارلمان/ خطر انشقاق در کمین کُردها

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: پس از انتخاب رئیس جدید پارلمان عراق، روند سیاسی این کشور برای انتخاب رؤسای دیگر قوا نیز روی ریل اصلی قرار گرفت. درحال حاضر طبق قانون، نوبت به انتخاب رئیس جمهوری است که می بایست از سوی کُردها معرفی و توسط پارلمان تأیید صلاحیت شود.

درحالی که انتظار می رفت احزاب و جریان های کُرد عراقی نامزد واحدی را جهت تصدی پست ریاست جمهوری به پارلمان معرفی کنند، اما به نظر می رسد که خبری از این مسأله نیز و احزاب و جریان های تأثیرگذار، هر یک نامزد جداگانه خود برای تصدی این پست را در نظر گرفته اند. حزب دموکرات کردستان همچنان به حمایت از نامزد خود یعنی «فؤاد حسین» ادامه می دهد و اتحادیه میهنی کردستان نیز قصد ندارد از کسی جز «برهم صالح» حمایت به عمل آورد.

در این میان، نامزدهایی نیز از میان کُردها به صورت مستقل و بدون وابستگی به احزاب و جریان های دیگر وارد کارزار انتخابات شده اند. این تحولات در حالی شکل می گیرد که «محمد الحلبوسی» رئیس جدید پارلمان عراق چندی پیش با صدور بیانیه ای اعلام کرد که آخرین مهلت انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور ۱۰ مهرماه خواهد بود.

در همین ارتباط، گفتگویی با «سردار عبدالله» که از جمله نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری عراق محسوب می شود، انجام شده که مشروح آن از نظر می گذرد؛

*در شرایطی که پارلمان عراق از احزاب و جریان های کُردی خواسته بود تا نامزد واحدی را جهت تصدی پست ریاست جمهوری معرفی کنند اما این اتفاق نیفتاد و به نظر می رسد که اختلافاتی در این زمینه وجود دارد. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

من به خود اجازه نمی دهم که در خصوص اختلافات میان احزاب، جریان ها و گروه های کُردی صحبت کنم. با این حال، شخصا تمام تلاش خود را می کنم تا این احزاب و جریان ها را به حل و فصل اختلافات ترغیب و تشویق کنم. بدون شک این همان اقدامی است که می تواند مصلحت و منفعت همگان را تأمین کند.

*همانطور که می دانید حزب دموکرات کردستان «فؤاد حسین» را به عنوان نامزد تصدی پست ریاست جمهوری انتخاب کرده است و در کنار وی نیز نامزدهای دیگر نیز وجود دارند. به نظر شما آیا تعدد نامزدهای احزاب کُرد و عدم یکپارچگی آنها پیامد منفی برای این احزاب به دنبال نخواهد داشت؟

من برای تمامی نامزدهایی که جهت تصدی پست ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند، احترام قائل هستم و دکتر فؤاد حسین نیز یکی از این نامزدهاست. واقعیت آن است که تعدد نامزدهای انتخاباتی امری بدیهی است اما تعدد این نامزدها در میان احزاب و جریان های کردستان عراق، پیامدهای بسیار خطرناکی را برای کردستان عراق به دنبال خواهد داشت.

درست به همین دلیل است که شخصا از احزاب و جریان های کُرد بارها خواسته ام تا با یک نامزد واحد وارد کارزار انتخاب رئیس جمهوری شوند. ورود به این کارزار با نامزدهای متعدد به مثابه ایجاد انشقاق و دو دستگی در میان کُردهاست. معرفی یک نامزد واحد، از وجود این انشقاق جلوگیری می کند.

باید بگویم که اگر چنین توافقی میان احزاب و جریان های کُرد شکل گیرد، من حاضر هستم تا از حق خود گذشته و از نامزدی انصراف دهم. اما همانطور که گفتم تحقق این مهم مستلزم وجود توافق میان کُردها بر سر یک نامزد واحد است.

*شما به عنوان یک نامزد مستقل در انتخاب رئیس جمهوری جدید عراق شرکت می کنید. برنامه های شما در این زمینه چیست؟

برنامه ما برای تصدی پست ریاست جمهوری مبتنی بر یک تجربه درازمدت است که از آن برخوردار هستیم. بنده شخصا ارتباطات گسترده ای با تمامی احزاب کُردی و همچنین دیگر احزاب و جریان های غیر کُردی دارم. دیدگاه من در عرصه ریاست جمهوری یک دیدگاه فراگیر است که تمامی عراق و منطقه را شامل می شود.

با این حال، اگر پست ریاست جمهوری را به دست آورم به صورت واضح جزئیات برنامه خود در این زمینه را اعلام خواهم کرد.

*حزب دموکرات کردستان اعلام کرده که رئیس جمهوری آینده عراق می بایست فردی برخاسته از این حزب باشد و نه دیگر احزاب کُرد. به نظر شما چنین دیدگاه هایی موجب ایجاد تفرقه در میان جریان های کُردی نمی شود؟

در پاسخ به این سؤال باز هم احزاب و جریان ها و گروه های کُردی را به توافق بر سَر یک نامزد واحد و شایسته برای ورود به کارزار انتخاب رئیس جمهوری جدید عراق، دعوت می کنم. خود نیز آماده آن هستم تا هر گونه همکاری را در این راستا با احزاب و جریان های سیاسی کُرد انجام دهم.

*همانطور که در جریان هستید در نقطه مقابل، اتحادیه میهنی کردستان نیز «برهم صالح» را به عنوان نامزد خود برای تصدی پست ریاست جمهوری معرفی کرده است. دیدگاه شما در این خصوص چیست و شانس چه کسی را برای تصدی این پست بیش از دیگران می دانید؟

بله درست است؛ برادران ما در اتحادیه میهنی کردستان، «برهم صالح» را به عنوان نامزد اصلی خود برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری برگزیده اند. با این حال، باز هم بر لزوم توافق بر سر نامزد واحد از جانب کُردها اصرار دارم.

شخصا بر این اعتقاد هستم کسی که از سوی تمامی کُردها مورد اجماع قرار گرفته و به پارلمان معرفی شود، از شانس بیشتری برای تصدی این پست برخوردار است. این یکی از دلایلی است که موجب شده تا احزاب کُردی را به وحدت در موضع گیری دعوت کنم.

*سؤال آخر پیرامون ائتلاف سازی ها برای تشکیل دولت آینده عراق است. هر دو ائتلاف تشکیل شده در پارلمان عراق یعنی «الإصلاح» و «البناء» خواستار پیوستن کُردها به صفوفشان هستند. موضع احزاب کُرد در این زمینه چیست؟

نکته مهم در این زمینه آن است که اگر احزاب و گروه های کُردی نامزد واحدی را از سوی خود برای تصدی پست ریاست جمهوری معرفی کنند، بدیهی است که فرایند تشکیل دولت آتی با حضور کُردها نیز سِیر قابل قبول و بی دغدغه ای را طی خواهد کرد.

اما اگر کُردها برای ریاست جمهوری نامزد واحد معرفی نکرده و روند جدایی و انشقاق در صفوفشان که در حال حاضر قابل مشاهده است، ادامه پیدا کند، آنگاه روند تشکیل دولت با حضور کُردها نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.