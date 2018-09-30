سفر اردوغان به آلمان او را به رابطه با اروپا دلگرم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی دی ولت در شماره امروز خود نوشت: «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در جریان سفر سه روزه خود به آلمان دو بار با «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد.

اردوغان و مرکل در ۲ دیدار رسمی خود مسائل مهمی را علاوه بر مناسبات دوجانبه مورد بررسی قرار دادند که از جمله آنها می توان به موضوع مهاجرت و کنترل مرزی ترکیه اشاره کرد.

دی ولت در ادامه مطلب خود آورده است: اردوغان در جریان سفر به آلمان سعی در جلب اعتماد و حمایت آلمان به عنوان یکی از کشورهای مهم اروپایی داشت. دو کشور آلمان و ترکیه از دیرباز مناسبات پر فراز و نشیبی را با یکدیگر داشتند که بازداشت و دستگیری خبرنگاران آلمان در آنکارا و استانبول از جمله این موارد بوده است.

رئیس جمهوری ترکیه در دیدارهای خود با مرکل و سایر مقامات آلمان تاکید کرد که خواهان ارتقای سطح مناسبات با ژرمنها بوده و درصدد رفع اختلافات موجود بر خواهد آمد.

این روزنامه آلمانی همچنین نوشت: شواهد و بازتاب رسانه های ترکیه ای همگی حکایت از رضایت اردوغان از سفر به آلمان دارد. گویی وی در این سفر نشانه های دلگرم کننده ای را از سوی برلین دریافت کرده است.