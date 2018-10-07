رضا عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه سهمیه استان سمنان برای پذیرایی و اسکان زائران اربعین حسینی بیش از ۱۰ هزار نفر است، ابراز داشت: سهم گرمسار از خدمت به زائران اربعین اسکان چهار هزار نفر را در روز شامل میشود.
وی بابیان اینکه تشویق عموم مردم برای حضور در این تجمع بزرگ یکی از مهمترین رویکردهای ستاد اربعین به شمار میرود، افزود: فعالیتهای فرهنگی برای جذب کمکهای مردمی به ستاد اربعین گسترش در دستور کار است.
اعزام ۵۰ خادم به اربعین حسینی
مسئول ستاد اربعین گرمسار بابیان اینکه موکب اسکان این شهرستان در نجف اشرف و در صحن حضرت زهرا (س) قرار دارد، بیان کرد: سال گذشته فعالیتهای ستاد اربعین گرمسار بهصورت مشترک با شهرستان آرادان و بخش ایوانکی انجام میشد که امسال هر شهرستان مجزا و بخش ایوانکی نیز فعالیت ستاد اربعین را بهصورت مستقل اجرایی میکند.
عبدالهی در ادامه تصریح کرد: اقدامات فرهنگی و تبلیغاتی برای جذب کمکهای مردمی در راستای تأمین مایحتاج لازم برای اسکان دهی به زائران اربعین حسینی در موکب این شهرستان تقویت میشود.
وی با اشاره به اینکه عموم مردم میتوانند کمکهای خود را بهصورت نقدی یا غیر نقدی به نمایندگان ستاد اربعین در مجامع عمومی بهویژه مساجد تحویل دهند، افزود: نمایندگان ستاد اربعین در مراسم عمومی سطح شهر و در مساجد پس از نمازهای یومیه و جمعه به جمعآوری نذورات و کمکهای مردمی میپردازند.
مسئول ستاد اربعین حسینی گرمسار با اشاره به لزوم رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ستاد اربعین در پذیرایی و اسکان دهی به زائران بیان کرد: بالغبر ۵۰ نفر خادم اربعین حسینی مرد و زن از گرمسار برای خدمترسانی به زائران اعزام خواهند شد که حفظ سلامت زائران در طول سفر در این راستا دنبال میشود.
نظر شما