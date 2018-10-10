نمایشگاه نقاشی ۴۰ ساله ها در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، دهمین نمایشگاه گروهی نقاشی اعضای بالای ۴۰ سال انجمن هنرمندان نقاش ایران از ۲۰ مهر تا ۱ آبان در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در دهمین کارنمای پژوهشی اعضای بالای ۴۰ سال انجمن هنرمندان نقاش ایران ۳۰ هنرمند نقاش حضور دارند. رویداد حاضر ششمین کارنما برای اعضای بالای ۴٠ سال انجمن هنرمندان نقاش ایران است.

کارنماهای پژوهشی ١، ٢، ٣، ۴ ویژه اعضای زیر ۴٠ سال در بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٣٩۵ و کارنماهای پژوهشی ۵، ۶، ٧، ٨، ٩ ویژه اعضای بالای ۴٠ سال در بهار، تابستان، زمستان ١٣٩۶ و بهار و تابستان ١٣٩٧ در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

طرح جامع کارنماهای پژوهشی به نوعی بی‌ینال‌های جاری و دوره‌ای ویژه‌ اعضای انجمن است. این رویداد فرصت برابر و بدون داوری برای نمایش آثار همه‌ اعضای انجمن فراهم می‌کند.

در این نمایشگاه آثار محمدرضا آتشزاد، اعظم ابریشم کار، مهدی احمدی، پروین اریسیان، مریم اوحدی، لادن اورنگی، سپیده باقری، الهام تجلی، پرویز حبیب پور، داریوش حبیب خانی، هومن خطیبی، فتان دهقانی، شهره دمستانی، سپیده راثی‌زاده، فرشاد رضایی، منصور رفیعی، سعید رفیعی منفرد، محمدعلی روح اللهی، حسین زراعتی، اکرم سرتختی، فریبا سلطانی، سید مجتبی سیادتی، امیر عباسی، حسین فلاح عدل، فریماه فرهت نیا، عبدالناصر گیو قصاب، شهلا محجوبی، محمد معمارزاده تهران و زهرا باقری در معرض دید مخاطبان قرار می گیرد.

دهمین کارنمای پژوهشی اعضای بالای ۴۰ سال انجمن هنرمندان نقاش ایران جمعه ۲۰ مهر ساعت ۱۷ در نگارخانه‌های خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود و تا اول آبان برپاست.