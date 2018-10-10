کاهش ۷۰ درصدی کیف قاپی در آبادان

سرهنگ سید محسن تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از نیروهای پلیس به عنوان حافظان امنیت جامعه یاد کرد و افزود: هر چند که برابر قانون در کشور ۲۸ دستگاه وظیفه تامین امنیت را برعهده دارند اما انتظارعموم مردم در تامین امنیت به نیروی انتظامی ختم می شود.

وی با تاکید بر اینکه حفظ امنیت، پیشگیری و دستگیری مجرمان از وظایف اصلی پلیس به شمار می رود، اظهار کرد: پلیس در برابر آنچه بر عهده آن نهاده شده، متعهد است.

وی یادآور شد: گشت های خودرویی، موتوری و انسانی پلیس در طول شبانه براساس ایجاد نظم و امنیت فعال است.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش دو برابری کشف و جمع آوری سلاح خبر داد و گفت: با همراهی عشایر و مردم فهیم آبادان میزان تیراندازی ها به طور چشمگیری کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه زمان استاندارد برای رسیدن پلیس در سر صحنه ی جرم ۱۵ دقیقه است، افزود: گاهی دلائل مختلفی سبب تاخیر در رسیدن پلیس به صحنه می شود اما تلاش ما آن است که این زمان را به حداقل برسانیم.

وی با اشاره به سامانه ۱۹۷ پلیس که برای دریافت پیشنهادات و انتقادات مردم از عملکرد پلیس راه اندازی شده، تصریح کرد: به منظور ارتقا فعالیت‌های پلیس مردم به طور حتم انتقادات و پیشنهادات خود را در این سامانه ثبت کنند.