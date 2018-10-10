به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان، سازمان بازرسی ملی پاکستان (NAB) امروز چهارشنبه اعلام کرد که تحقیقات درباره دارایی‌ ها، اظهارنامه ۱۰ ساله مالیاتی و حساب های بانکی شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز (PML-N) و رهبر اپوزیسیون این کشور که به اتهام فساد اداری در بازداشت به سر می برَد، آغاز شده است.

در گزارش اداره مذکور در این خصوص آمده است: تحقیقات مذکور در پی مطرح شدن ادعاهائی مبنی تحصیل مال نامشروع توسط شهباز شریف آغاز شده و علاوه بر موارد فوق همچنین درباره وجود اموال غیر منقول در آسلام اباد و لاهور متعلق به وی نیز تحقیقات صورت خواهد گرفت.

طبق این گزارش سلمان شهباز پسر رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز به دلیل اینکه همه داد و ستادها به نام وی انجام گرفته است، نیز مورد بازپرسی قرار خواهد گرفت.

انتظار می رود سلمان شهباز امروز مورد بازپرسی قرار گیرد.

این در حالیست که «شهباز شریف» رئیس حزب مسلم لیگ نواز و رهبر اپوزیسیون پاکستان، از سوی سازمان بازرسی ملی این کشور موسوم به «نَب» بازداشت شد؛ علت بازداشت شریف، فساد در شرکت «Saaf Pani» که تامین کننده آب آشامیدنی است، ذکر شده است.

سازمان بازرسی ملی پاکستان، چهارشنبه هفته گذشته شریف برادر نخست وزیر پیشین پاکستان و سروزیر پیشین ایالت پنجاب و «حمزه شهباز» پسر وی و وزیر پیشین ایالتی پنجاب را برای ادای توضیحات درباره فعالیت و قراردادهای شرکت «Saaf Pani» فرا خوانده بود.

شرکت «Saaf Pani» به دولت ایالتی پنجاب تعلق دارد و شریف نیز سروزیر این ایالت در دولت پیشین پاکستان بود.