ائتلاف آمریکا رقه را نابود کرده و مردم این شهر را کشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «آنیا نیستات» مدیر بخش پژوهشهای بین المللی در سازمان عفو بین الملل در کنفرانس خبری خود در بیروت بعد از بازدید از شهر رقه سوریه تاکید کرد: حملات هوایی ائتلاف آمریکا بیشتر محله های شهر رقه را ویران کرده است.

وی در ادامه افزود: ساختمانهای آوار شده ۸۰ درصد از مساحت شهر را تشکیل می دهد این در حالی است که نزدیک به یک سال از نبرد علیه داعش در رقه می گذرد. هزاران جسد همچنان زیر این آوارها پنهان شده است و هزینه های اختصاص یافته برای خارج کردن این اجساد در شرف اتمام است.

این مسئول سازمان عفو بین الملل تاکید کرد: هیچ اقدام قابل ذکری در رقه طی سال گذشته برای بازسازی آن صورت نگرفته است. ۳۰ هزار منزل مسکونی در رقه کامل نابود شده و ۲۵ هزار منزل نیز به صورت جزئی ویران شده است. بیشتر اجسادی که تاکنون از زیر آوار بیرون کشیده شده غیر نظامیان هستند که به دنبال حملات هوایی ائتلاف آمریکا کشته شده اند.