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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۴

حاشیه های دیدار تیم ملی ایران و بولیوی

از تشویق حمید استیلی تا حضور گزینشی بانوان

از تشویق حمید استیلی تا حضور گزینشی بانوان

تماشاگران حاضر در ورزشگاه، حمید استیلی را مورد تشویق قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی دو تیم ملی ایران و بولیوی از ساعت ۱۹ و ۳۰ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند.

* تماشاگرانی که در ورزشگاه حضور داشتند پس از صحبت هایی که دستیار کارلوس کی روش در مورد حمید استیلی کرده بود بازیکن سابق تیم ملی را مورد تشویق قرار داده و او را حمایت کردند.

* با توجه به اینکه بازی برای حضور هواداران رایگان بود اما استقبال سردی از این دیدار شد و حدود ۳ هزار تماشاگر در ورزشگاه حاضر بودند.

* قرار است تعداد بانوان که به طور گزینشی انتخاب شده اند به ورزشگاه آمده و بازی را از نزدیک تماشا کنند. کارمندان فدراسیون فوتبال، بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان و برخی از بانوان کارمندان وزارت ورزش، تماشاگران این دیدار خواهند بود.

* مقابل در اصلی ورزشگاه تعدادی از بانوان که علاقه مند به حضور در ورزشگاه و تماشای دیدار تیم ملی را داشتند به آنها اجازه حضور در ورزشگاه داده نشد.

* قرار است قبل از شروع دیدار، بازیکنان تیم ملی یاد و خاطره مرحوم بهرام شفیع مجری برنامه ورزش و مردم را را گرامی بردارند.

* تعدادی از بانوان پلیس هم در ورزشگاه حضور داشتند تا اجازه ندهند جز افراد گزینشی، افراد دیگری وارد ورزشگاه شود.

* تماشاگران حاضر در ورزشگاه، امید ابراهیمی، علیرضا جهانبخش، روزبه چشمی و سردار آزمون را بیشتر از دیگر بازیکنان مورد تشویق قرار دادند.

* سرمربی تیم ملی بولیوی به هنگام گرم بازیکنانش به زمین چمن آمد و با نفرات اصلی این دیدار لحظاتی صحبت کرد.

کد مطلب 4432382

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