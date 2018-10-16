از تشویق حمید استیلی تا حضور گزینشی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی دو تیم ملی ایران و بولیوی از ساعت ۱۹ و ۳۰ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند.

* تماشاگرانی که در ورزشگاه حضور داشتند پس از صحبت هایی که دستیار کارلوس کی روش در مورد حمید استیلی کرده بود بازیکن سابق تیم ملی را مورد تشویق قرار داده و او را حمایت کردند.

* با توجه به اینکه بازی برای حضور هواداران رایگان بود اما استقبال سردی از این دیدار شد و حدود ۳ هزار تماشاگر در ورزشگاه حاضر بودند.

* قرار است تعداد بانوان که به طور گزینشی انتخاب شده اند به ورزشگاه آمده و بازی را از نزدیک تماشا کنند. کارمندان فدراسیون فوتبال، بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان و برخی از بانوان کارمندان وزارت ورزش، تماشاگران این دیدار خواهند بود.

* مقابل در اصلی ورزشگاه تعدادی از بانوان که علاقه مند به حضور در ورزشگاه و تماشای دیدار تیم ملی را داشتند به آنها اجازه حضور در ورزشگاه داده نشد.

* قرار است قبل از شروع دیدار، بازیکنان تیم ملی یاد و خاطره مرحوم بهرام شفیع مجری برنامه ورزش و مردم را را گرامی بردارند.

* تعدادی از بانوان پلیس هم در ورزشگاه حضور داشتند تا اجازه ندهند جز افراد گزینشی، افراد دیگری وارد ورزشگاه شود.

* تماشاگران حاضر در ورزشگاه، امید ابراهیمی، علیرضا جهانبخش، روزبه چشمی و سردار آزمون را بیشتر از دیگر بازیکنان مورد تشویق قرار دادند.

* سرمربی تیم ملی بولیوی به هنگام گرم بازیکنانش به زمین چمن آمد و با نفرات اصلی این دیدار لحظاتی صحبت کرد.