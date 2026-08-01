شاخص هوای تهران در وضعیت قابل قبول؛کاهش روزهای ناسالم در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص کیفیت هوای تهران امروز روی عدد ۹۱ قرار دارد و هوا در شرایط قابل قبول است. همچنین میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۹ بوده که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بررسی آمار از ابتدای سال نیز حاکی از بهبود کیفیت هوا نسبت به مدت مشابه سال گذشته است؛ به‌گونه‌ای که تعداد روزهای پاک از ۶ روز به ۱۲ روز و روزهای قابل قبول از ۷۶ روز به ۱۰۴ روز افزایش یافته است.

در مقابل، روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس از ۴۳ روز به ۱۵ روز و روزهای ناسالم از ۵ روز به ۲ روز کاهش یافته و در سال جاری تاکنون هیچ روزی با وضعیت «بسیار ناسالم» یا «خطرناک» ثبت نشده است.