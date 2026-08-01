الهیات و اخلاق جنگ و صلح از منظر اسلام و مسیحیت در همایشی بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از برگزاری همایش بینالمللی «الهیات و اخلاق جنگ و صلح از منظر اسلام و مسیحیت» را در ۳۰ دیماه ۱۴۰۶ برگزار میکند.
این همایش با هدف گسترش گفتوگوی علمی میان اندیشمندان حوزههای الهیات، فلسفه، اخلاق و حقوق بینالملل، به بررسی ابعاد نظری و عملی جنگ، صلح و مسئولیتهای انسانی در جهان معاصر میپردازد.
از مهمترین محورهای این رویداد میتوان به الهیات صلح، اخلاق جنگ در ادیان، گفتوگو و مذاکره، دفاع مشروع، حقوق غیرنظامیان و اسیران جنگی، نسلکشی، تحریمها، حمایت از میراث فرهنگی، جنگ سایبری، هوش مصنوعی و سلاحهای خودمختار، سلاحهای کشتار جمعی، محیط زیست در منازعات و عدالت و بازسازی پس از جنگ اشاره کرد.
این همایش در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی واقع در پردیسان قم برگزار خواهد شد و زمینهای برای تبادل دیدگاههای پژوهشگران داخلی و بینالمللی درباره چالشهای اخلاقی و الهیاتی جنگ و صلح فراهم میآورد.
نظر شما