داروخانه ها به موسسه خیریه تبدیل شده اند

هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در همه جای دنیا، سود دارو برای عمده فروش کمتر از خرده فروش دارو است. در حالی که این وضعیت در کشور ما به گونه ای است که داروخانه ها دچار مشکل شده اند.

وی افزود: سود عمده فروش دارو معمولا بین ۳ تا ۴ درصد است و خرده فروش، باید بیشتر از این میزان، سود فروش داشته باشد.

احمدی با انتقاد از سیاست های غلط که در گذشته وضع شده است، ادامه داد: اغلب داروخانه های کشور ورشکسته اند.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: ما اعتراض خود را به سازمان غذا و دارو اعلام کرده ایم و خواستار اصلاح نظام قیمت گذاری هستیم. زیرا، سود دارو باید به صورت منصفانه تقسیم شود.

احمدی اظهار داشت: داروخانه های ما به موسسه خیریه تبدیل شده اند، زیرا پول آنها در سازمان های بیمه گر بلوکه می شود و در نتیجه دچار بحران نقدینگی شده اند.