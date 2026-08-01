موشک اسپیس ایکس با ماه تصادف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، انتظار می رود این رویداد یک دهانه جدید روی ماه ایجاد کند و انبوهی از گردو غبار و زباله فضایی را در فضا پراکنده کند. موشک مذکور پس از آنکه برای پرتاب دو لندر ماه به کار رفت، بیشتر از یک سال در فضا شناور مانده است. به طور دقیق تر این قطعه از موشک حدود ۴۰ فوت طول و ۱۰ هزار پوند وزن دارد و نخستین بار دو لندر ماه را در ژانویه ۲۰۲۵ میلادی به زمین برده است.

«بیل گری» کارشناس ردیابی فضایی تخمین می زند بوستر بالایی موشک با سرعت خارق العاده ۸۷۰۰ کیلومتر بر ساعت که هفت برابر سرعت صوت است، در نزدیکی دهانه انیشتین در لبه غربی و آفتاب‌گیر ماه، به سطح آن برخورد خواهد کرد.

هرچند رخداد مذکور در ساعت آغازین روز رخ می دهد، اما انتظار می رود ساکنان بخش های شرقی آمریکا، کانادا و همچنین بخش زیادی از آمریکای جنوبی بهترین چشم انداز برای تماشای رویداد را داشته باشند.

با وجود آنکه زباله فضایی مذکور چندان هشدار برانگیز نیست، اما مسیر حرکت آن نگرانی های فزاینده ای درباره افزایش زباله ها در مدار زمین و فراتر از آن را پر رنگ تر می کند.

دومین بار است که برخورد تصادفی موشکی با ماه، شناسایی شده است. در مورد نخست یک بوستر موشک چینی در سال ۲۰۲۲ میلادی با ماه برخورد و در قسمت دورافتاده آن دهانه هایی ایجاد کرد.

البته خوشبختانه برخورد جدید در قسمت نزدیک ماه رخ می دهد و فرصتی بی نظیر برای بررسی علمی فراهم می کند.

در این میان مدار گرد شناسایی ماه متعلق به ناسا و همچنین مدار گرد Danuri متعلق به کره جنوبی قرار است تصاویری از قبل و بعد محل برخورد موشک ثبت کنند. انتظار می رود Danuri حدود دو دقیقه قبل از برخورد از یک یا دو مایلی موشک اسپیس ایکس گذر کند.