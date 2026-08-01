خبرگزاری مهر - گروه استانها: با نزدیک شدن به روزهای پرشکوه اربعین حسینی، زمانی که خاک کربلا به استقبال قدمهای عاشقان میرود و قلبها در تپشِ رسیدن به بارگاه اباعبدالله(ع) است، خادمان یزدی نیز در لبیکهای بیشمار خود، آمادهی ایثار و خدمت در این طریق نورانی شدهاند.
در حالی که زائران با قدمهایی استوار به سوی قبله دلها گام برمیدارند، خادمانی از استان یزد، با تکیه بر تبار خدمت و مدیریت جهادی، زنجیرهای از خدمات را در مسیر پیادهروی، از مرزهای مهران تا قلب عراق، گستردهاند تا خدمت به زائران اباعبدالله در اوج همدلی با مردم عراق و در بالاترین سطح از تعالی و ارادت رقم بخورد.
موکبداران یزد از میادین خدمت تا مسیر پیادهروی اربعین
مسئول مواکب استان یزد، در گفتگو با خبرنگار مهر با تبیین جزئیات عملیاتی و جهادی تیم خدماتی، از حجم عظیم فعالیتها و آمادگی کامل خادمان خبر داد.
کاظم مشهدیبافان با اشاره به فعالیتهای اخیر موکبداران گفت: ما پیش از اعزام به عراق، یک دوره ۱۴۰ روزه فعالیت مستمر در خیابان داشتیم. علاوه بر آن، تمامی خادمان پس از این دوره، مجدداً به مشهد، تهران و قم رفتند و حضور فعال ۳۰ موکب در تشییع پیکر امام شهید انقلاب به خوبی انجام شد. بلافاصله پس از این موکبداران با آمادهسازی تجهیزات به سوی عراق حرکت کردند.
وی در خصوص آمار دقیق موکبها و تجهیزات اعلام کرد: ما امسال از میان ۱۱۲ درخواست دریافتی موکب اربعینی، ۵۷ موکب را سازماندهی کردیم. از این تعداد، ۴۱ موکب در کربلا، ۸ موکب در نجف اشرف، یک موکب در کاظمین، ۳ موکب در مسیر نجف به کربلا، دو موکب در مرز چذابه، دو موکب در مرز مهران و دو موکب نیز به فعالیتهای فرهنگی اختصاص یافتهاند.
مشهدی بافان ادامه داد: همچنین ۳۲۶ دستگاه کامیون و تریلی تجهیزات و اقلام مورد نیاز از استان یزد به کشور عراق منتقل شده که اکثر آنها از مرز عبور کرده و از اواخر دهه اول ماه صفر، موکبها به طور کامل برای خدمترسانی به زائرین آماده شدند.
مسئول مواکب استان یزد با تشریح توان عملیاتی افزود: ما از تجربیاتی که در ۱۵ سال اخیر آموختهایم ظرفیت بسیار بالایی فراهم کردیم؛ آمادگی داریم در هر شب، ۵۶ هزار زائر را با فراهم کردن تمامی امکانات از جمله اسکان در خیمههای مجهز به کولر، سرویسهای بهداشتی و حمام، میزبانی کنیم. همچنین در بخش تغذیه، توانایی پخت ۹۰ هزار پرس غذا در هر وعده را داریم.
مشهدیبافان با تاکید بر روحیه خدمتگزارانه مواکب یزدی گفت: توصیه ما به زائران این است که صرفاً به دنبال موکبهای استان خود نباشند؛ هر کجا که دچار خستگی یا گرمای شدید شدند، از خدمات مواکب بهرهمند شوند. موکبهای ما و عراقیها هیچ تفاوتی با هم ندارند و همدلی بینظیری میان ما و مردم عراق شکل گرفته است؛ در شرایطی که با چالشهای جنگی روبرو هستیم، این پیوند معنوی به خوبی برقرار است و سال به سال این مسیر ما را به ظهور نزدیک میگرداند.
وی مطرح کرد: به دلیل گرمای شدید، به زائران توصیه میکنیم لباس و کفش مناسب پوشیده و از مصرف آب سرد و شربت خنک پرهیز کنند.
مدیریت جهادی و سرمایههای ماندگار وقف در مسیر اربعین
همزمان با نزدیک شدن به ایام پیادهروی اربعین حسینی، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد با هدف تسهیل در امور زائران و ارتقای کیفیت خدمات رفاهی-معنوی، شبکه گستردهای متشکل از ۲۳ ایستاده خدمترسانی و موکب را در نقاط کلیدی مسیر زائران مستقر کرده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خدمترسانی اوقاف در اربعین امسال در سه محور تعریف شده است؛ دو پایگاه در نقطه مرزی مهران، چهار ایستگاه در مسیر پیادهروی نجف به کربلا و ۱۷ موکب نیز در پهنه استان یزد، وظیفه میزبانی از زائران را بر عهده دارند تا دغدغههای اسکان و تغذیه مسافران این طریق نورانی به حداقل برسد.
حجتالاسلام رضا صادقی، با اشاره به جزئیات فعالیت موکب سیدالشهدا(ع) تصریح کرد: این موکب به صورت شبانهروزی فعال بوده و در شهر شباب و در محل امامزاده جعفر(ع) شهر شباب علاوه بر فراهمسازی امکان اسکان، روزانه ۴۰۰۰ وعده غذایی گرم در قالب صبحانه، ناهار و شام طبخ و توزیع میشود. همچنین بخش دوم این موکب در پایانه مرزی مهران، وظیفه پذیرایی با میانوعده، شربت و ارائه بستههای فرهنگی را بر عهده خواهد داشت.
ثبت ۱۶ وقف با موضوع اربعین در یزد
صادقی با تأکید بر نقش راهبردی موقوفات در پایداری این حرکت مردمی گفت: اکنون ۱۶ موقوفه در یزد با نیات اختصاصی برای زائران اربعین به ثبت رسیده است. این سرمایههای ماندگار، موتور محرک و پشتوانه اصلی برای تداوم و توسعه خدماترسانی در سالهای آتی محسوب میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با دعوت از خیراندیشان جهت مشارکت در ایجاد وقفهای جدید با محوریت اربعین، افزود: آنچه امروز توسط خادمان یزدی در خاک عراق و پایانههای مرزی صورت میگیرد، فراتر از یک وظیفه اجرایی، جلوهای از مدیریت جهادی و همدلی قلوب است که میتواند بستر را برای تسهیل سفرهای معنوی آینده فراهم کند.
موکب امامزاده جعفر (ع) یزد در کربلا برپا شد
مسئول موکب امامزاده جعفر (ع) یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با ایام اربعین حسینی، خادمان موکب آستان مقدس امامزاده جعفر (ع) یزد در کربلای معلی مستقر شده و به زائران اربعین حسینی خدماترسانی میکنند.
محمدحسن برجیان ادامه داد: این موکب که در جوار حرم حضرت حرّ بن یزید ریاحی (ع) برپا شده است، از تاریخ ۴ مردادماه رسماً فعالیت خود را آغاز کرده است. پیش از این، مراحل بارگیری تجهیزات و اعزام خادمان از یزد به کربلا انجام شده بود.
مسئول موکب امامزاده جعفر علیه السلام یزد تصریح کرد: خادمان موکب با توزیع غذای گرم و ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی، در حال خدمترسانی به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) هستند.
هماهنگی بین دستگاهی برای افزایش ظرفیت پارکینگها و تسریع در امدادرسانی به زائران
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر از حضور میدانی در مرز مهران خبر داد و افزود: آخرین وضعیت آمادهسازی موکب حضرت سیدالشهدا (ع) و مجموعههای خدماتی استان را مورد ارزیابی قرار گرفت.
احسان بالاکتفی، ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک مرز مهران در ایام اربعین، از اقدامات انجام شده برای تقویت زیرساختها گفت.
وی اظهار داشت: با توجه به استقبال گسترده زائران یزدب از مرز مهران، حضور ما در این منطقه به منظور بررسی دقیق آخرین تمهیدات و برنامههای خدماتی موکب حضرت سیدالشهدا (ع) و سایر مجموعههای تحت پوشش استان صورت گرفت تا از کیفیت خدماترسانی اطمینان حاصل کنیم.
وی در ادامه افزود: یکی از اولویتهای اصلی ما در این مسیر، مدیریت فضای تردد است؛ از این رو، برنامهریزیهای لازم برای افزایش ظرفیت پارکینگهای خودرویی انجام شده تا از بروز هرگونه ترافیک یا مشکل در تردد زائران جلوگیری شود.
بالاکتفی گفت: برای ارتقای سطح خدمات شهری در مرز، هماهنگیهای ویژهای با شهرداری یزد داشتهایم تا تیمهای خدماتی بهصورت تخصصی در مرز مستقر شوند. هدف ما این است که زائران تمام خدمات رفاهی مورد نیاز خود را در این مسیر دریافت کنند.
وی همچنین در مورد سازوکارهای مدیریت بحران و امدادرسانی تصریح کرد: با توجه به حساسیتهای عملیاتی در مرز، دستور لازم برای تسریع در ارتباط میان دستگاههای امدادی، رسانهای مستقر در مرز و تیمهای اعزامی استان صادر شده است.
این تلاشهای گسترده، نه تنها یک خدمت موقت، بلکه تداوم راهی است که با هدف تقویت میراث اربعین و همراهی با عاشقان اباعبدالله (ع) در سالهای آتی، با آمادگی و پشتکار بیشتری دنبال خواهد شد.
خادمان یزدی، با قلبهای سرشار از اشتیاق، سفرههای کرامت خود را گشودهاند تا همواره در صف مقدم خدمت به زائرانِ حسین (ع) ایستاده باشند. مردم دارالعباده یزد با همت بیکران خود، زنجیره خدمت را شکل میدهند و این مسیر در سایه عنایت حضرت ولیعصر (عج) تا ابد ادامه خواهد یافت تا هر ساله، نوای لبیک یا حسین از میان موکبهای یزد، حسینیه ایران، بلندتر و خدمات خادمان، گستردهتر از پیش باشد.
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