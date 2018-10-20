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۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۸

برخورد شتر با ۲ خودرو در قم ۹ مجروح برجا گذاشت

برخورد شتر با ۲ خودرو در قم ۹ مجروح برجا گذاشت

قم - سخنگوی اورژانس استان قم گفت: بر اثر برخورد یک شتر با ۲ خودرو در جاده گرمسار- قم ۹ نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، مهدی فراهانی گفت: برخورد بین یک دستگاه خودروی پژو با شتر منجر به واژگونی و سپس مجروح شدن ۴ نفر سرنشین خودرو شد.

وی تصریح کرد: در ادامه این حادثه و احتمالا به دلیل شرایط صحنه تصادف، خودروی سواری دیگری نیز همزمان در محل واژگون شد که واژگونی خودروی دوم نیز ۵ مجروح بر جای گذاشت.

سخنگوی اورژانس استان قم اظهار کرد: در مجموع ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ جهت انتقال مجروحین این حادثه به محل اعزام شدند.

فراهانی بیان کرد: مجروحین این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به مراکز درمانی شهید بهشتی و نکویی - فرقانی قم انتقال یافتند.

کد مطلب 4435725

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