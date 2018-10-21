تاثیر پیاده روی در مقابله با زوال عقل

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات نشان داد افراد مسن مبتلا به «اختلال شناختی عروقی» یا VCI که ۳ ساعت در هفته به مدت ۶ ماه پیاده روی کرده بودند دفعات واکنش و سایر علائم عملکرد مغزی شان بهبود یافته بود. VCI نوعی زوال عقل یا دمانس است که به دلیل آسیب به عروق خونی مغز ایجاد می شود.

ترس لیو-آمبروز، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «به خوبی اثبات شده است که ورزش منظم هوازی موجب بهبود سلامت قلبی-عروقی و سلامت عروق مغزی می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «این نوع ورزش ریسک ابتلا به مشکلات مزمن نظیر فشارخون بالا، دیابت نوع۲ و کلسترول بالا را کاهش می دهد. این مشکلات مزمن، دارای تاثیر منفی بر مغز هستند.»

این مطالعه شامل ۳۸ زن و مرد مبتلا به VCI بود. برخی از شرکت کنندگان به گروه پیاده روی اختصاص یافتند و برخی دیگر شیوه قبلی زندگی خودشان را دنبال می کردند. تمامی شرکت کنندگان قبل و بعد از برنامه ورزشی تحت اسکن مغز قرار می گرفتند.

محققان دریافتند شرکت کنندگان گروه پیاده روی شاهد بهبود در تست های شناختی خود بودند و اسکن مغزشان نشاندهنده بهبود فعالیت عصبی شان بود.