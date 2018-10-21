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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۷:۱۳

توصیه محققان به سالمندان؛

تاثیر پیاده روی در مقابله با زوال عقل

تاثیر پیاده روی در مقابله با زوال عقل

طبق نتایج یک مطالعه کوچک، پیاده روی موجب بهبود عملکرد مغزی افراد بزرگسال مبتلا به «دمانس عروقی» می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات نشان داد افراد مسن مبتلا به «اختلال شناختی عروقی» یا VCI که ۳ ساعت در هفته به مدت ۶ ماه پیاده روی کرده بودند دفعات واکنش و سایر علائم عملکرد مغزی شان بهبود یافته بود. VCI نوعی زوال عقل یا دمانس است که به دلیل آسیب به عروق خونی مغز ایجاد می شود.

ترس لیو-آمبروز، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «به خوبی اثبات شده است که ورزش منظم هوازی موجب بهبود سلامت قلبی-عروقی و سلامت عروق مغزی می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «این نوع ورزش ریسک ابتلا به مشکلات مزمن نظیر فشارخون بالا، دیابت نوع۲ و کلسترول بالا را کاهش می دهد. این مشکلات مزمن، دارای تاثیر منفی بر مغز هستند.»

این مطالعه شامل ۳۸ زن و مرد مبتلا به VCI بود. برخی از شرکت کنندگان به گروه پیاده روی اختصاص یافتند و برخی دیگر شیوه قبلی زندگی خودشان را دنبال می کردند. تمامی شرکت کنندگان قبل و بعد از برنامه ورزشی تحت اسکن مغز قرار می گرفتند.

محققان دریافتند شرکت کنندگان گروه پیاده روی شاهد بهبود در تست های شناختی خود بودند و اسکن مغزشان نشاندهنده بهبود فعالیت عصبی شان بود.

کد مطلب 4436160

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