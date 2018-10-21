تسریع در تهیه فهرست املاک شهرداری های مناطق

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین هم اندیشی شهرداران مناطق ۲۲گانه تهران با حضور مهمانان ویژه این نشست پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری و محمد حسن زاده معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ ( ویژه شهرداری ها) در معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران برگزار شد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در چهارمین هم اندیشی شهرداران مناطق برای جمع آوری سدمعبر معابر، سد معبر صنفی، سد معبر وسایط نقلیه با استفاده از ظرفیت های نیروهای شهربان و حریم بان و یگان حفاظت شهرداری تهران همت جدی شهرداران مناطق را برای انجام این مهم فراخواند.

رستمی، تسریع در انعقاد قراردادهای برف روبی و آمادگی مناطق ۲۲گانه برای بارش های برف و باران و صحت و دقت در قراردادهای برف روبی را از مهمترین کارهای دو فصل جاری شهرداران دانست.

وی با تاکید بر حضور شهرداران نواحی در سطح محدوده و انجام بازدیدهای میدانی مفید و مؤثرگفت: نظارت بر سامانه کنترل پروژه از انتظاراتی است که توجه شهرداران مناطق و نواحی به آنها ضروری است.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در جمع شهرداران مناطق ۲۲گانه اظهار داشت: وضعیت اعتبارات جذب شده و صورت وضعیت پیمانکاران را بررسی و اعلام نمائید و از هم اکنون برای برنامه های سال ۹۸ تدارک و برنامه ریزی شود.

وی گفت: در کلیه امور از کارهای غیرضروری پرهیز کنید و ضمن ارتقای شاخص های ارزیابی مناطق خود به انتظارات قانونی شهروندان پاسخ دهید.

پیروز حناچی، معاون معاون شهرسازی و معماری، شهرداری تهران یکی از مهمانان ویژه چهارمین هم اندیشی شهرداران مناطق نیز با تبیین برخی از موضوعات و پرسش های شهرداران مناطق در زمینه صدور پروانه و ماده صد شهرداری موضوع کلیدی"تاثیرات اجتماعی پروژه ها" را مورد تحلیل قرار داد.

معاون شهرسازی و معماری، رضایتمندی شهروندان را در دو حوزه تفسیر کرد: یکی اقدامات جاری مدیریت شهری همانند به موقع حضورنداشتن آتش نشانی به محل حادثه یا نارضایتی مردم از خدماتی که به آنها ارائه می دهیم و دیگری هوشمندی و ایجاد خلاقیت و جاذبه توسط شهرداران.

مهمان دوم چهارمین هم اندیشی شهرداران مناطق ۲۲گانه محمد حسن زاده معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ (ویژه شهرداری ها) تهران بود که با ارائه راهکارهای قضایی به موضوعات و مسائل گوناگون حوزه مدیریت شهری پرداخت.

وی، شهرداران را مدیرانی دانست که قانونگذار برای احقاق حقوق شهر و حقوق شهرداری به طور مستقیم خطاب می کند و نخستین فردی که در حقوق شهرداری پاسخگوست، شهردار اس